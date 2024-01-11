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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege denizinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
11.01.2024 - 01:15,  Güncelleme: 01:16
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MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Ege denizinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 00.40'da merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege denizinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. En yakın kara parçası olarak Datça'ya 27.63 kilometre uzaklıkta ve zeminden 14.82 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Muğla'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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