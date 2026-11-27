Muğla Seydikemer'de jandarma operasyonda 16 düzensiz göçmeni yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma, Kumluova Mahallesi mevkisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisiyle harekete geçti. Yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı; işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluova Mahallesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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