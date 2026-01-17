Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları, Samsun'dan 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları, Samsun'dan 3 Madalya ile Döndü

17.01.2026 16:41  Güncelleme: 19:13
Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Samsun'da düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'ndan biri bireysel şampiyonluk olmak üzere toplamda iki gümüş madalya ile döndü. Genç Bayanlar kategorisinde Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 12–16 Ocak günleri arasında Samsun'da düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'nda önemli dereceler elde etti. Sporcular, biri bireysel şampiyonluk olmak üzere, iki gümüş madalya kazanarak organizasyonu başarıyla tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Samsun'da düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'ndan 3 madalya ile döndü. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 38 ilden 108 kulüpte 704 yarışmacının katıldığı yarışamada, Büyük Bayanlar kategorisinde mücadele eden Tanem Topuz, Nilsu Akpınar ve Songül Lök'ten oluşan takım, gösterdiği başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı organizasyonda Genç Bayanlar Takımı kategorisinde yarışan Ecesu Demircan, Meleknur Küçük ve Zümra Dila Oral da gümüş madalya elde ederek, Muğla'yı başarıyla temsil etti. Bireysel müsabakalarda ise Ecesu Demircan, Genç Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

"Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sporcularımızın, Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda elde ettiği dereceler bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Özellikle genç sporcularımızın bireysel ve takım kategorilerinde gösterdiği bu başarı, spora yapılan yatırımın ve altyapıya verdiğimiz önemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sporcularımızı ve antrenörümüz Ejder Sözen'i ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

