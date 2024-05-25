Muğla Ula'da Sarımsak Hasadı Yapılıyor - Son Dakika
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Muğla Ula'da Sarımsak Hasadı Yapılıyor

Muğla Ula\'da Sarımsak Hasadı Yapılıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yetiştirilen sarımsağın hasadı gerçekleştiriliyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ula sarımsağının aroması ve lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirtti. Sarımsağın daha fazla alanda yetiştirilmesi için çalışmaların yapıldığını ifade eden Saylak, bu yıl hasat döneminde ortalama 1000 kilogramın üzerinde ürün beklediklerini söyledi. Ula sarımsağının kendine has özellikleri nedeniyle bölgede tercih edilen bir ürün olduğunu vurgulayan Saylak, üretim ve tanıtım çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Muğla Sanayi ve Ticaret Odası'nın Ula sarımsağı için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığını da sözlerine ekledi. Üretici Osman Gülgün ise Ula ve çevresinde taze ve kuru tüketimi yapılan sarımsağın piyasada 3'erli bağ halinde ve kilogramı 350-400 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

25.05.2024 17:33
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Muğla'nın Ula ilçesinde yetiştirilen sarımsağın hasadı yapılıyor.

Kızılağaç Mahallesi'nde Osman Gülgün'ün çiftliğinde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde üreticilerle bir araya gelen Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ula sarımsağının aroması ve kendine has lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Değerli bir gen kaynağı olan sarımsağın daha fazla alanda yetiştirilmesi için öncü olmaya çalıştıklarını belirten Saylak, "Geçen yıl kasım ayında Ula sarımsağının yaygınlaştırılması amacıyla proje başlattık. Bu yıl hasat döneminde dekarda ortalama 1000 kilogramın üzerinde ürün bekleniyor." dedi.

Saylak, bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen yüksek kalite Ula sarımsağının üretim ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini, ürünün hem Ula hem de Muğla tarım ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ula sarımsağının kendine has kırmızımsı kabuk rengi, 10-12 adetten oluşan iri diş ve baş yapısı, kokusu, tadı ve aromasıyla farklılık gösterdiğini dile getiren Saylak, "Diğer sarımsaklardan farklı biçimde ortasında diş oluşturmayan Ula sarımsağı bu kendisine has özellikleri nedeniyle bölgede tercih edilen bir ürün. Biz müdürlük olarak bu nadide ürünün yaygınlaştırılması, tarım ve turizme kazandırılması, ayrıca üretici gelirinin artırılması amacıyla çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odasının 2022 yılında Ula sarımsağı için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığını belirten Saylak, süreci takip ettiklerini söyledi.

Üretici Osman Gülgün de Ula ve çevresinde taze ve kuru tüketimi yapılan sarımsağın piyasada 3'erli bağ halinde ve kilogramı 350-400 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 22 yıldır eşiyle çiftçilik yaptıklarını belirten Gülgün, "Yöremizin yerel ata türlerini koruyarak üretimimizin büyük kısmında kendi tohumlarımızı kullanıyoruz. Pazar konusunda hiç sıkıntı çekmiyoruz, doğrudan tüketiciye ulaşabiliyoruz. Biz bunu üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Gülgün, ürünün kuruma sürecinin ardından tezgahlarda yerini alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Ula'da Sarımsak Hasadı Yapılıyor - Son Dakika

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