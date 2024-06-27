Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti

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(MUĞLA)- Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, geçen ay kendisini ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye iade-i ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Acar Ünlü ve birim müdürlerinin kapıda karşıladığı Vali Akbıyık'a ziyarette, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya da eşlik etti.

Başkan Acar Ünlü'ye 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Vali Akbıyık, "Marmaris, Muğla'nın ve Türkiye'nin gözdesi. Hizmette daha iyi noktaya gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Vali Akbıyık'ı belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Ünlü ise güncel konular ve projelerle ilgili bilgilendirdi. Bayram tatili süresince yapılan çalışmaları anlatan Başkan Ünlü, "Sayın Valimizin de desteği ile Marmaris'imizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.