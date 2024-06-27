Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te İncelemelerde Bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris\'te İncelemelerde Bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret ederek, ilçenin genel durumu, yatırım ve projeler hakkında bilgi aldı.

27.06.2024 11:55
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde bir dizi ziyaret yaptı ve incelemelerde bulundu.

Akbıyık'ın ilk olarak Marmaris Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Nurullah Kaya ile kurum ve kuruluş müdürleriyle bir araya geldi.

İlçenin genel durumu hakkında bilgiler alan Akbıyık, Marmaris'teki yatırım ve projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Kaymakam Kaya ile birlikte Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye iadeiziyaret yaparak, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Akbıyık ve Kaya Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük'e de iadeiziyaret gerçekleştirerek bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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