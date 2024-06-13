Muğla ve Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Yapan Çeteye Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla ve Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Yapan Çeteye Operasyon: 3 Tutuklama

Muğla ve Aydın'da jandarmanın hayvan hırsızlığı yapan 'Akçanerik' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta yaşanan hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda 'Akçanerik' çetesinin bu hırsızlıkları gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon sonucunda sahte plakalar, ruhsatsız av tüfeği, para, cep telefonları, hayvan kulak küpeleri ve 2 buzağı ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.06.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MUĞLA ve Aydın'da jandarmanın hayvan hırsızlığı yapan 'Akçanerik' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta yaşanan küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin çok sayıda şikayet aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından hırsızlık olaylarını 'Akçanerik' çetesinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, 10 Haziran'da Milas ve Aydın'ın Söke ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte plakalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, 40 bin lira, cep telefonları, hayvan kulak küpeleri, 2 buzağı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. (28), H.A. (48), A.A. (32) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Jandarma, Milas, Aydın, Muğla, Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla ve Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Yapan Çeteye Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
16:09 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul’a geldi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi
15:54 Emine Erdoğan ve İspanya Başbakanı’nın eşinden dünyaca ünlü müzeye samimi ziyaret Emine Erdoğan ve İspanya Başbakanı'nın eşinden dünyaca ünlü müzeye samimi ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:00:33. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla ve Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Yapan Çeteye Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement