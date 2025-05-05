Muğla ve Bastia'dan Tarihi İş Birliği Anlaşması

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında çevresel ve kültürel ortaklığı geliştirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, " Akdeniz'in geleceği, denizle karanın değil; insanla doğanın uyum içinde birlikte var olmasına bağlıdır. Bu bilinçle atacağımız her adım, ortak geleceğimize yapılan güçlü bir yatırımdır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bastia Belediyesi arasında imzalanan "Bastia Kültürel İş Birliği" anlaşmasının imza törenine Başkan Aras, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave, Nice Belediyesi Başkan Yardımcı ve AViTeM Başkanı Agnès Rampal katıldı.

Anlaşma ile deniz kültürü, arkeoloji, bağcılık ve zeytincilik gibi alanlarda kültürel mirasın tanıtımı, deniz mirasının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimi, ortak eğitim programları, izleme ve veri paylaşımı gibi bilimsel faaliyetlerin yönetilmesi, uluslararası fon ve destek mekanizmalarının ortaklaşa değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"Akdeniz umarım bizim ortaklığımızla mavi olur"

İş birliği sayesinde iki kent arasındaki bağlantının canlı kalacağını söyleyen Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave, "Bastia kentini temsilen burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Bastia ilk defa böyle bir protokolü Muğla ile imzalıyor. Akdeniz'e açık bir kapı olduğumuz için bu protokol bağlantımızı canlı kılacak. Bizim için önemli olan çevreyi korumak ve sahip olduğumuz mirası korumaktır. Bu ortaklığa büyük başarılar diliyorum. Akdeniz umarım bizim ortaklığımızla mavi olur" dedi.

"Muğla ile Bastialı kadınların iş birliğine olanak sağlanacak"

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da "Bu protokol tarihi bir protokol ve büyük önemi olacak. Akdeniz'in iki ucundaki şehirlerin ortak sorunu olan iklim değişikliği içinde bir ortak buluşma noktasıdır. Bu tarihi protokol son derece önemli çünkü yurttaşları bir araya getiriyor. Bu protokolün alanlarından biri kadınları da buluşturuyor. Protokol sayesinde Muğla ile Bastialı kadınların iş birliğine olanak sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bastia ile iş birliğinin Akdeniz'in geleceği için çok önemli olduğuna değinen Aras ise şunları kaydetti:

"Bastia ile yaptığınız bu protokol nedeniyle mutlu ve gururluyum. Akdeniz'in geleceği için bu protokol çok önemli. Korsika ile çok ortak noktamız var. Bu birliktelik sayesinde ortak yapılacak çalışmalar büyük anlamlar kazanıyor. Akdeniz, tarihin başından itibaren kültürlerin, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olmuştur. Ancak bugün, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sosyoekonomik dengesizlikler gibi ortak tehditlerle karşı karşıyayız. Bu zorluklar karşısında bölgesel dayanıklılığı artırmanın yolu, deniz ve kara arasındaki bağı yeniden kurmaktan geçmektedir. Bu yeni kültürel bağ, sadece fiziki bir bağlantı değil, aynı zamanda toplumsal, sanatsal ve ekolojik bir işbirliği zeminidir. Kıyı kentlerinin hafızasını, yerel halkların bilgeliğini ve sanatın birleştirici gücünü bir araya getirerek, Akdeniz'in hem denizini hem de toprağını koruyan kapsayıcı bir dayanışma kültürü inşa edebiliriz. Unutmamalıyız ki, Akdeniz'in geleceği, denizle karanın değil; insanla doğanın uyum içinde birlikte var olmasına bağlıdır. Bu bilinçle atacağımız her adım, ortak geleceğimize yapılan güçlü bir yatırımdır."