Muğla Yatağan\'da 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti havadan görüntülendi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki tarihi 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Stratonikeia Antik Kenti havadan görüntülendi. Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak gösterilen Stratonikeia, tarihi yapılarıyla dikkati çekiyor.

Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti, binlerce yıllık geçmişi ve farklı dönemlere ait mimari eserleriyle öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, sahip olduğu tarihi yapılar ve mermer mimarisiyle ziyaretçilerine geçmişin izlerini bir arada görme imkanı sunuyor. Geniş bir alana yayılan kentin, havadan çekilen görüntüsü tarihi dokusunu gözler önüne serdi.

Tarihi geçmişi 3 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan Stratonikeia, Helenistik dönem öncesinde Karyalılar'ın toplandığı yer olarak biliniyor. Antik kentte Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izler de bulunuyor. Farklı medeniyetlerin aynı yerleşim alanında bıraktığı eserler, Stratonikeia'yı tarih ve kültür açısından önemli merkezlerden biri haline getiriyor. Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırdığı belirtilen Stratonikeia, bu özelliği nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' adıyla da anılıyor. Kentteki antik dönem yapıları arasında gymnasium, bouleuterion, tiyatro, kent kapısı ve çeşme gibi önemli mimari eserler yer alıyor. Bu yapılar, dönemin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına ilişkin izler taşıyor.

FARKLI UYGARLIKLARIN BIRAKTIĞI İZLER BİR ARADA

Stratonikeia'nın tarihi zenginliği yalnızca antik dönem kalıntılarıyla sınırlı kalmıyor. Kent sınırları içerisinde bulunan köy meydanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Şaban Ağa Camisi, Osmanlı Çeşmesi ve ağa evleri de bölgenin Türk mimarisi açısından taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Farklı dönemlere ait yapıların bir arada bulunması, antik kentin tarihsel sürekliliğini yansıtan özellikler arasında gösteriliyor. Antik çağın anıtsal yapılarıyla geleneksel Türk mimarisinin örneklerini aynı yerleşim alanında buluşturan Stratonikeia, geçmişten günümüze uzanan tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Mermer yapıları, kamusal alanları ve geleneksel yerleşim unsurlarıyla öne çıkan antik kent, Muğla'nın kültürel mirası içerisinde önemli bir yere sahip. Havadan görüntülenen Stratonikeia'da, binlerce yıllık tarih boyunca farklı uygarlıkların bıraktığı izler bir arada görüldü.