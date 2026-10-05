Muha'nın 60 deniz mili güneyinde bir geminin yakınında patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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Muha'nın 60 deniz mili güneyinde bir geminin yakınında patlamalar meydana geldi

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Muha\'nın 60 deniz mili güneyinde bir geminin yakınında patlamalar meydana geldi
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UKMTO, Yemen'in batısındaki Muha açıklarında seyreden bir geminin yakınında çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi. Muha'nın 60 deniz mili güneyindeki olayda mürettebat güvende, hasar veya kirlilik bildirilmedi; UKMTO gemilere dikkatli seyretme tavsiyesi yaptı.

SANA, 5 Ekim (Xinhua) -- İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen'in batısındaki liman kenti Muha açıklarındaki Kızıldeniz'de seyreden bir geminin yakınlarında çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Muha'nın 60 deniz mili güneyinde meydana gelen olaya ilişkin bir tankerden ihbar aldıklarını belirtti.

Açıklamaya göre tanker, bir geminin çok yakınında birkaç patlama meydana geldiğini gözlemledi. Tüm mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, herhangi bir çevre kirliliği veya hasar bildirilmedi.

Yetkililerin olayı araştırmayı sürdürdüğünü aktaran UKMTO, gemilere dikkatli seyretme ve şüpheli herhangi bir faaliyeti bildirme tavsiyesinde bulundu.

Bu olay, Husi grubunun eylül ayında Muha, Babülmendep Boğazı ve Yemen'in batı kıyısındaki bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana benzer nitelikteki ilk olay olma özelliğini taşıyor.

Husiler, Yemen hükümetiyle yaşanan gerilimlerin ve Sana Havalimanı ile Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na yönelik karşılıklı saldırıların ardından, BM arabuluculuğunda 2022'de varılan ateşkese rağmen 20 Temmuz'da Suudi Arabistan gemilerine yönelik deniz ablukası ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Muha'nın 60 deniz mili güneyinde bir geminin yakınında patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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