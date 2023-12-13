Muhabbet kuşları çeltik tarlalarını tehdit ediyor

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CHATTOGRAM, 13 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusundaki Chattogram kentinde geniş çeltik tarlaları, muhabbet kuşu sürülerinin akınına uğradı. Bu kırmızı-yeşil kuşların iştahı, çeltik hasadını tehdit ediyor.
Yerel çeltik çiftçileri, kuş istilası nedeniyle bu sezon büyük kayıp yaşamaktan korkuyor.
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