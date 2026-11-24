Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde HGS borçları üzerinden başlatılan icra takipleri gündeme geldi. YENİ Partili milletvekilleri bildirim ve tebligat sorunlarına dikkati çekerek, mağduriyetlerin giderilmesini isterken, CHP'li Cevdet Akay, icra takipleri kapsamında tahsil edilen paraların vatandaşlara iade edilmesi çağrısında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ve YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, komisyon görüşmesi başlamadan önce, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borçları üzerinden başlatılan icra takiplerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

HGS MAĞDURİYETLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

YENİ Parti Antalya Millvetkili Cavit Arı, daha önce 280 TL'lik bir geçiş ücreti nedeniyle 2 bin 800 ila 3 bin TL arasında ödeme çıkarılmasına ilişkin belgeleri komisyonda gösterdiğini hatırlatarak, yaşanan soruna ilişkin uyarılarını daha önce de dile getirdiğini söyledi.

Geçiş ücretini ödemeyen vatandaşlara uygulanan 4 kat cezanın yüksek olduğunu ifade eden Arı, kısa mesaj, e-posta, ihtarname ve e-Devlet üzerinden yapılan bildirimlerin vatandaşlara ulaşmasında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Arı, yeterli ve usulüne uygun tebligat yapılmadan başlatılan icra takipleri nedeniyle borçların avukatlık ücretleri ve dosya masraflarıyla 8-10 katına kadar çıktığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın icra takiplerinin durdurulduğuna ilişkin açıklamasını da değerlendiren Arı, bu kararın tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Arı, icra dosyalarının gelecekte yeniden işleme konulup konulmayacağını, katlanarak artan cezaların, avukatlık ücretlerinin ve icra masraflarının ne olacağını sordu.

Tebligat sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Arı, bildirimlerin vatandaşın imza karşılığında teslim aldığı, doğrudan haberdar olabileceği bir yöntemle yapılmasını önerdi. Arı, HGS şirketlerinin sistemlerinden kaynaklanan gecikme ve bildirim sorunlarının bulunup bulunmadığının da araştırılmasını istedi.

Genel Kurul'da görüşülecek kanun teklifi kapsamında HGS mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması çağrısında bulunan Arı, muhalefet olarak bu konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"İDDİALAR DOĞRU İSE CİDDİ BİR SKANDAL"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, HGS borçları nedeniyle başlatılan icra takiplerinde eski bakanlar Lütfi Elvan ve Abdülkadir Aksu ile eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çocuklarının adının geçtiğini öne sürerek, iddiaların doğru olup olmadığını sordu. Bakırlıoğlu, söz konusu iddiaların doğrulanması halinde bunun ciddi bir skandal olacağını ifade etti.

"HAKSIZ KAZANÇLAR GERİ ALINSIN"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, HGS geçiş ücretleri nedeniyle bin liralık borcun 10 bin liraya çıkarılarak vatandaşların icra takibiyle karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Akay, hukuk bürolarının üst düzey bürokrat ve siyasetçilerin yakınlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Akay, "Ben buradan soruyorum: Bu vatandaş PTT'ye ödemeye gidiyor. PTT'nin hatları kapalı, ekranları kapalı. Ödemesini yapamıyor. PTT yetkililerine soruyorum: Bu hukuk bürolarıyla, bu avukatlarla iş birliğiniz mi var? Bu vatandaş niye parasını ödeyemiyor? Bu vatandaş avukatlık ücretini, gecikme zammını, faizini ödemek zorunda mı? İcra harcını ödemek zorunda mı? Kamuoyuna yansıdıktan sonra Sayın Bakan icra takiplerini durdurdu. Yetmez efendim, yetmez! Bu zamana kadar yapılan tahsilatlar ne olacak? Bu haksız kazançlar ne olacak" diye sordu.

HGS icra takiplerini yürüten hukukçular arasında eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Lütfi Elvan ile eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun oğullarının, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun akrabalarının bulunduğunu ileri süren Akay, "Eş, dost, akraba; nepotizm almış başını gitmiş. Bu kamuoyu baskısı oluşuncaya, konu gündeme gelinceye kadar neredeydiniz Allah aşkına? Bunlarla ilgili hesabı niçin sormadınız? Burada fahiş kazanç ve gelir var. Yapılması gereken, bir an önce geriye dönük olarak bu haksız kazancı elde eden avukatlardan, hukuk bürolarından bütün bu paraların geri alınmasıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde PTT'ye yatırırsınız, PTT de ilgili bireylerin hesabına bunu iade eder. Bu kadar yazıktır, günahtır" diye konuştu.

"HGS SOYGUNUNDAKİ AKP'Lİ AVUKATLIK BÜROLARINI ORTAYA ÇIKARTACAK MISINIZ?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komisyonda milletvekilleriyle tokalaştı.

YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Sayın Bakanım, HGS soygunundaki AKP'li avukatlık bürolarını ortaya çıkartacak mısınız?" diye sordu. Bakan Uraloğlu ise "Bu konuyla ilgili kısa bir sunumumuz var. Sizleri bilgilendireceğiz" diye yanıt verdi.