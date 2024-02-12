Muhammed K.'ye ev hapsi cezası verildi - Son Dakika
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Muhammed K.'ye ev hapsi cezası verildi

Muhammed K.\'ye ev hapsi cezası verildi

Muhammed K., Ankara Batı Adliyesi'nde mahkemeye çıkarıldıktan sonra ev hapsi cezası aldı. Konutunda elektronik kelepçe ile takip edilecek olan Muhammed K., Perihan Ö.'nün oturduğu binaya girerken, çıkarken ve çevrede dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

12.02.2024 13:56
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EV HAPSİ CEZASI

Muhammed K., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeyı çıkarılan Muhammed K.'ye ev hapsi verildi. Muhammed K. konutunda elektronik kelepçe ile takip edilecek.

Öte yandan Muhammed K., Perihan Ö.'nün oturduğu binaya girerken, çıkarken ve binanın çevresinde dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Ankara, Güvenlik, Adliye, Suç, Güncel, Son Dakika

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