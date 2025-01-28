Muharrem İnce, Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

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(ANKARA)- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İnce, ""Siyasi parti genel başkanını tutukla, belediye başkanlarına soruşturma aç, gazetecileri ve sanatçıları gözaltına al… Ne yaparsan yap bu baskıların sonuç vermeyecek. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin 'izinsiz kayda alınıp' yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi parti genel başkanını tutukla, belediye başkanlarına soruşturma aç, gazetecileri ve sanatçıları gözaltına al… Ne yaparsan yap bu baskıların sonuç vermeyecek. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz."