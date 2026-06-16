Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret

(İSTANBUL) - CHP'li Muharrem İnce, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarını Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri Cezaevi'nde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'yi ziyaret ettim" ifadesini kullandı.