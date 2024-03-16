Muhittin Böcek, AKP\'li Rakibini Hedef Aldı, "Antalya Deprem Planı İçin Evrak Göndermeyen Tek Belediye Kepez\'di.

Güncel

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKP adayı Hakan Tütüncü'yü hedef aldı. Tütüncü'nün Kepez Belediye Başkanıyken deprem master planını hazırlamayan tek başkan olduğuna dikkati çeken Başkan Böcek, "Şimdi 'Deprem master planı yapacağım' diyor. Bu duruma Antalyalılar 'Önce neredeydin' demeyecek misiniz" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Halk Buluşması programına katıldı. Programda Özel'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İl Başkanı Nail Kamacı eşlik etti.

NAİL KAMACI: "BU SEÇİM, YEREL SEÇİM ÖTESİNDE GELECEĞİMİZİ AYDINLATACAK OLAN BİR SEÇİMDİR"

İl Başkanı Kamacı, halk buluşmasında şöyle konuştu:

"Türkiye, ikinci yüzyılın ilk seçimine gidiyor. Bu ilk seçim, yerel seçimler olsa da sadece bir yerel seçim ötesinde geleceğimizi aydınlatacak olan bir seçimdir. Bu seçimlerde sadece örgütlere görev düşmüyor. Sadece yöneticilere görev düşmüyor. Antalyamızın demokrasi aşıklarına da önemli görevler düşüyor. Hepimize görev düşüyor. O yüzden katkınıza, ihtiyacımız var. Bu seçimler, sadece bir belediye başkanı seçmiyor. Belki de önümüzdeki günlerde bir genel seçimin habercisini gösterebilir bizlere. Bizler bugün onun mitingini yapıyoruz. Zaman zaman bazı değerlerimiz ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Adaylıklarla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Ama hiçbir makam, hiçbir mevki cumhuriyet değerlerinden önemli değildir. O yüzden hepimizin özveri yaparak adaylarımıza ve CHP'ye çalışmamız lazım. Bu seçim, Türkiye İttifakı'nın seçimidir. Burada olan AK Partili, MHP'li, İYİ Partili bütün dostlarım, hoş geldiniz."

MUHİTTİN BÖCEK: "'5 TON SU, 1 EKMEK PARASI' DEMİŞTİK. ŞU AN 1 EKMEK PARASI 10 LİRA OLDU. SU HALA 8 LİRA"

Başkan muhittin Böcek ise şunları söyledi:

"Tam beş yıl önce, 19 Mart 2019'da yine bu meydanlarda sizlerle buluştuğumda size bir söz vermiştim. 'Ben, sen yok; biz varız, biz birlikte yaparız' demiştim. 'Antalya kazanacak, birlikte kazanacağız' demiştim. Sizlerin desteğiyle beş yıl boyunca büyükşehir belediye başkanı olarak görev yapma onurunu yaşadım. Antalya'mızın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz projelerle Antalyalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştık. Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birini devraldık. İki yıl süren pandemi, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını, sel afeti, 11 ilimizi vuran büyük deprem felaketi, ekonomik krizler ve engellemelere rağmen hiç birini bahane etmeden azimle, gururla hizmet ettik. Antalya'nın dirençli, güvenli ve güçlü bir şehir olması için altyapı projelerine ağırlık verdik. Antalya'dan, Berlin'e kadar mesafede; 3 bin 311 kilometre içme suyu hattı, Ankara'ya kadar; 514 kilometre kanalizasyon hattı, dağlara, taşlara 2 bin 656 kilometre asfalt yaptık. Kısacası Antalya'nın şimdiye kadarki en büyük altyapı yatırımlarını reklam yapmadan gerçekleştirdik. Bu sayede Antalya, Türkiye'nin en ucuz ve sağlıklı suyunu kullanıyor ve içebiliyor. 'Beş ton su, bir ekmek parası' demiştik. Şu an bir ekmek parası on lira oldu. Su hala sekiz lira.

"BEŞ YILLIK SÜREÇTE 77 PROJEYLE YOLA ÇIKTIK, 182 PROJE TAMAMLADIK"

Yerelden kalkınma projelerimizle beli bükülen, üretemez hale getirilen çiftçimizin her daim yanında olduk. Güneş enerji santrallerimizle, 53 sulama kooperatifimizde sağladığımız yüzde 85 enerji desteği, ekipman desteği, fide-tohum destekleri, dijital tarım gibi birçok projelerimizde tarıma, üretime en büyük katkıyı sağlayan belediye başkanı kardeşimiz olmaktan gurur duyuyorum. Kepez'de teslim ettiğimiz 4 bin 571 daire tapu teslimiyle vatandaşlarımızın barınma sorunlarına çare oluyoruz. Beş yıllık süreçte 77 projeyle yola çıktık, 182 proje tamamladık. Vadettiğim projeler arasında herkese dokunan Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Mama, Halk Et, Halk Su, eğitim desteği gibi hizmetleri vermiş olmaktan da gurur duyuyoruz. Örneğin daha önce özelleştirilmiş olan Halk Ekmek yerine, yeni bir Halk Ekmek fabrikası açtık. Dört buçuk TL olan Türkiye'nin en ucuz halk ekmeğini, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancına, siyasi görüşüne bakmadan yaptığımız sosyal yardımlar, öğrencilerimiz için açtığımız yurtlar, sağladığımız burslar ve eğitim destek paketlerimiz, çocuklarımız için açtığımız kreşlerle gençlerin ve çocuklarımızın yanında duran bir belediye olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Karşımıza geçip 'gerçek belediyecilik' diyenlere hep birlikte 'gerçekler ortada' demek için yine bir aradayız. Biz gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyor; kent yoksulluğu, emeklilerimizin çaresizliği, gençlerin umutsuzluğu, kadınlarımızın mağduriyeti ve tüm ekonomik krizler, işte acı gerçek bunlar. Ama biz bugüne kadar ne yaptıysak, daha fazlasını yapmak üzere çalışacağız. Antalyalıları ihale sürecini başlattığımız metroyla tanıştıracağız Antalya'ya uluslararası bir opera ve kültür binası yapıyoruz. Stadyumlar, spor salonları, karting motor sporları pisti, uluslararası olimpik yüzme havuzu ve Antalya'ya değer katacak nice projeleri yine biz kazandıracağız.

"'DEPREM MASTER PLANI YAPACAĞIM' DİYOR"

Büyükşehre aday olan arkadaş, bu ilçenin belediye başkanıydı. Kepezliler, bu adayı geçen dönem Kepez Belediye Başkanı seçti. Dolayısıyla büyükşehir meclis üyesi oldu. Son günlerde basında, Kırcami sorununu çözeceğini söylüyor. Yetmedi, 'Deprem master planını, ulaşım master planı yapacağım' diyor. Ama bunları bizim yaptığımızdan bile haberi yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu arkadaş beş yılda, 108 meclis toplantısı yaptım, 72'sine katılmamıştır. Hatta, Kırcami için yaptığımız iki olağan meclis toplantısına gelmeye tenezzül bile etmemiştir. Bilmiyor ki 25 binlik, 5 binlik ve binlik planları Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladık. 6 Şubat 2023 Deprem Afetinden önce, 2022 yılında Antalya Deprem Planını hazırlamıştık. Gerekli evrakları göndermeyen 19 ilçede tek belediye, Kepez Belediyesi. 'Yapmayın, depreme dirençli bir Antalya için gerekli önlemleri alalım' dedik. İlgilenmedi. Yedi kez resmi yazı yazdık, aldırış etmedi. Şimdi de 'Deprem master planı yapacağım' diyor. Bu duruma Antalyalılar 'Önce neredeydin' demeyecek misiniz?

"BAKAN, ORTAK PROTOKOLLE İMZALADIĞIMIZ, ANTALYALININ PARASINI ÖDEDİĞİ ARITMALARDAN BAHSEDERKEN ADIMIZI BİLE ANMIYOR"

Her adım başını, ağa babalarınızla afişlerle doldurdunuz. Parayla sahte anketler yaptırıyorsunuz. Ama unuttuğunuz bir gerçek var. Benim anketim, halkım. İşte burasıdır. Afişlerimi yırtıyorlar. Yırtabilirsiniz ama benim halkımın kalbinden, gönlünden beni sökemeyeceksiniz. Korkunun ecele faydası yoktur. Turizmin başkenti Antalya'mızda, turizmcinin cebine göz dikenlere öncelikle ajans adı altında sonra da konaklama belgesiyle turizmcinin belini bükmeye çalışanlara karşı turizmcilerimizle birlikte mücadele edeceğiz. 55 milyar dolar turizm gelirinin yarısını, tek başına Antalyamız sağlarken Antalya'ya verilen değeri sizlerin takdirine bırakıyorum. Sayın Bakan, mavi bayraklardan bahsetmiş. Hoşuma gitti. Büyükşehir Belediyesi olarak Yetkili Deniz Denetleme Sistemi ve 35 arıtmamızla denizleri koruyarak 231'e çıkardığınız mavi bayraklı plajlarımızla halkımıza hizmetlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakan, ortak protokolle imzaladığımız, Antalyalının parasını ödediği arıtmalardan bahsederken adımızı bile anmıyor. Az önce Kemer'de, protokolü gördüm, kurdele kesiyorlar. Mülk sahibi biziz, Antalya Büyükşehir Belediyesi. Muhittin Böcek ve Mehmet Nuri Ersoy olarak imzaladığımız protokolü unutmuş. Bir tek personelimizi davet etmeden... Ama olsun, varsın. Yap-işlet-devret ne demek onu dahi bilmese de biz bu topraklara hizmet için yaşıyoruz. Vatandaşın faydasına ne varsa yapmayana devam edeceğiz.

"CUMHURİYETİMİZİ YOK SAYANLARA, ATATÜRK'ÜN ADINI ANAMAYANLARA NEYİN NE OLDUĞUNU GÖSTERMEYE HAZIR MISIN ANTALYA"

Antalyalılar, neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ama şimdi sandıkta hep birlikte bir kez daha rantın çağı sevdalılarına neyin ne olduğunu gösterme zamanı. Cumhuriyetin altını dururken Antalya sahte altına geçit vermez, vermeyecek. 22 yıldır her seçimde 'Otoban yapacağız' diye kandıranlara, sizi yoksulluğa itenlere, tarımı bitirenlere, emeklilerimizi ağlatanlara, yiğidi kuru soğana muhtaç edenlere, özgürlüklerimizi kısıtlayanlara, milli bayramları kutlamayıp cumhuriyetimizi yok sayanlara, Atatürk'ün adını bile anamayanlara neyin ne olduğunu göstermeye hazır mısın Antalya? Ne Antalya'mızı Cumhuriyet karşıtlarının eline bırakırız ne de yasaklara geçit veririz. Bu yasakçı zihniyete izin vermeyeceğiz. 1 Nisan sabahında yepyeni bir güneş doğacak, azimle, gururla beş yıl daha olacak. Yine söz Muhittin Böcek sözü: Ant olsun ki Antalya'da, herkesin başkanı olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim."