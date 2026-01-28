Muhittin Böcek: Bağımsız Türk Yargısına Güvenim Sonsuzdur, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muhittin Böcek: Bağımsız Türk Yargısına Güvenim Sonsuzdur, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek

28.01.2026 21:57  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumu ve yargı süreci ile ilgili olarak kaleme aldığı mesajında, bağımsız Türk yargısına olan güvenini dile getirdi ve adaletin tecelli edeceğini belirtti.

(ANTALYA) - Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma işlemi tamamlanmış, iddianame düzenlenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan yargılamada üzerime atılı suçlamalarla ilgili savunmamı ayrıntılı olarak vereceğim. Dün olduğu bugün de yarın da bağımsız Türk yargısına güvenim sonsuzdur. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgi ve hasretle..." dedi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kıymetli Antalyalılar" hitabıyla, el yazısıyla kaleme aldığı mesajında, sağlık durumuna ve yargı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Böcek, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli Antalyalılar, bu yazımı sizlere yalnızca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, halkın iradesine, demokrasiye ve vicdana inanan bir yol arkadaşınız, 'Torosların Evladı, 'Herkesin Başkanı' olarak kaleme aldım. Zor süreçten geçtiğimiz bugünlerde sizleri yüreğimden gelen en derin duygularla selamlıyorum. Dayanışmanın, adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı hep dile getirmiştim. Tarih boyunca, haksızlıklar karşısında susmayan, vicdanının sesini dinleyen nice insanın yürüdüğü uzun, ince bir yoldan geliyoruz.

1994-1999 ANAP Merkez İlçe Başkanı, 1999-2019 4 dönem Konyaaltı Belediye Başkanı, 2019-2024 üst üste 2 defa Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu yol; inançla, sabırla, dayanışmayla örülmüş bir yol. Biz bu yolda 32 yıldır birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak, kimseyi ötekileştirmeden, sağcı-solcu demeden yol arkadaşlarımızla azimle gururla Antalya'mıza hizmete devam ediyoruz.

17 Ağustos 2020'de en ağır covid rahatsızlığı 108 gün yoğun bakımlardan sizlerin duaları, sağlık çalışanlarımızın gayreti, Allah'ımın takdiriyle ikinci yaşamıma döndüm. 5 Temmuz'da tutuklandığım gün 12 ilaç kullanırken cezaevi koşulları ve covidin vücudumda bıraktığı hasardan dolayı 9 defa hastaneye kaldırıldım. Şu anda 22 ilaçla ayakta durmaya çalışıyorum. Dünya kenti Antalya'mda 6 mazbata almama vesile olan hemşehrilerime duaları, destekleri için teşekkür ederim.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma işlemi tamamlanmış, iddianame düzenlenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan yargılamada üzerime atılı suçlamalarla ilgili savunmamı ayrıntılı olarak vereceğim. Dün olduğu bugün de yarın da bağımsız Türk yargısına güvenim sonsuzdur. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgi ve hasretle..."

"Ali Mahir Başarır hakkında iddiaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı"

Böcek, hesabından yapılan bir diğer paylaşımda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkındaki iddialara ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamede Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır aleyhinde iddialara yer verilmiştir. Bahsi geçen bu iddiaların gerçek dışı olduğu savcılık makamınca yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Kendisi gerek partimizin gerek Türk siyasetinin çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile tanınan önemli bir siyasetçisidir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Belediye, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhittin Böcek: Bağımsız Türk Yargısına Güvenim Sonsuzdur, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:29:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek: Bağımsız Türk Yargısına Güvenim Sonsuzdur, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.