Muhsin Ayanoğlu Yeniden Baro Başkanı

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Muhsin Ayanoğlu, yeniden Yozgat Baro Başkanı oldu.

Yozgat Barosunun bir otelde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, Muhsin Ayanoğlu ve Bahar Büyükaksu başkanlık için yarıştı.

Seçimde, mevcut başkan Ayanoğlu 172, Büyükaksu 68 oy aldı.

Yeniden baro başkanlığına seçilen Ayanoğlu, desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti.