Muhsin Ertuğrul Okumaları İkinci Kez Yapıldı - Son Dakika
Muhsin Ertuğrul Okumaları İkinci Kez Yapıldı

Muhsin Ertuğrul Okumaları İkinci Kez Yapıldı
21.04.2026 17:02
İBB Şehir Tiyatroları, genç oyun yazarlarıyla seyircileri buluşturan etkinliği düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının düzenlediği ve oyun yazarlarıyla seyirciyi buluşturan "Muhsin Ertuğrul Okumaları"nın ikincisi gerçekleştirildi.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre etkinlik, 18-35 yaş aralığındaki genç oyun yazarlarının henüz sahnelenmemiş oyun metinlerini görünür kılmayı, metinler üzerine birlikte düşünmeyi ve yazarlara gerçek bir geri bildirim alanı açmayı amaçlıyor.

Programın ikinci konuğu, Oğuz Kağan Aydos'un kaleme aldığı "Paslı Raylar Korosu" oyunu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydos, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde seyirciyle buluşan oyunun ardından yaptığı konuşmada, 1994'te Silivri'de doğduğunu belirterek, "Aslında biz orada kök saldık. Üç kuşak aynı evde yaşadık. Babaannem 1930 doğumluydu, babam 1950, annem 1970. O yüzden bu replikler bu şekilde çıkabiliyor. Tabii hayatın içerisindeki farklı insanları da tanıyarak bu hikaye ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Aydos, 14 yaşında tiyatroya başladığını aktararak, "Annemin pazarda tiyatro ilanını duymasıyla başladım. Konservatuvara gittim. Orada biraz pişman oldum. Hem alaylı hem konservatuvarlı olduk. Ondan sonra Silivri Belediyesi'nde 12 yıl çeşitli çalışmalar yaptım. Şimdi özel olarak devam ediyoruz. 14 yaşımdan beri karalamalar yapıyorum. İlk yazdıklarımızı beğenmiyoruz, hikayenin demlenmesi gerekiyor. Bu hikaye demlenmiş bir hikaye. Ufak tefek hataları olabilir. Oyunun hikayesi benim tanıdığım kuşaklarla gelişiyor." bilgisini verdi.

Okumanın ardından dramaturg Özge Ökten Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, yazar, oyuncular ve seyirciler, oyuna dair düşüncelerini paylaştı.

Okumanın oyuncuları arasında ise Tarık Köksal, Serap Öztürk, Özgür Atkın, Özgür Dereli, Canan Kübra Birinci, Onur Şirin, Onur Demircan ve Cafer Alpsolay yer aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Ertuğrul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhsin Ertuğrul Okumaları İkinci Kez Yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Muhsin Ertuğrul Okumaları İkinci Kez Yapıldı - Son Dakika
