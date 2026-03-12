Muhtarlar İftarda Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde muhtarlar iftarda bir araya geldi.
Hüdai Kaplıcaları'nda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, iftara katılan mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür etti.
Muhtarların istek ve taleplerinin dinlendiği programa, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilçe protokolü katıldı.
Sandıklı Kaymakamı Yosunkaya, Çiğilte köyünde incelemede bulundu
Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Çiğiltepe köyünde yangın çıkan evde incelemede bulundu.
Yosunkaya ve beraberindekiler, yangında evi kullanılamaz hale gelen Azize Demirel'i ziyaret ederek yapılabilecek yardımlar hakkında istişarede bulundu.
