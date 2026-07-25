Muhtarlara Sosyal Hizmet Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Muhtarlara Sosyal Hizmet Bilgilendirmesi

Muhtarlara Sosyal Hizmet Bilgilendirmesi
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Aile Bakanlığı, 81 ilde 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmet ve sosyal yardım imkanları hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesi, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla son iki ayda 81 ildeki 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi kapsamında sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, yaşadıkları çevrede kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir destek mekanizmalarına yönlendirilmesi amacıyla yerel paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, dış paydaşlar arasında yer alan muhtarların, Bakanlığın sosyal hizmet modelleri hakkında kurumsal olarak bilgilendirilmesi amacıyla İl Müdürlükleri koordinasyonunda "Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantıları" düzenlendi.

Haziran-Temmuz aylarında düzenlenen toplantılarla Bakanlık, 81 ilde 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı.

Toplantılarda muhtarlara, Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modelleri, sosyal yardım mekanizmaları ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütülen hizmetler hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Öte yandan Aile Rehberi Sistemi kapsamında kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Çalışmaları çerçevesinde de meslek personeli tarafından mahalle ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu ziyaretlerde muhtarlarla birebir görüşmeler yapılarak, Bakanlığın sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bu ziyaretlerle sosyal hizmet ihtiyacı bulunan vatandaşların daha erken tespit edilmesi ve gerekli destek mekanizmalarının etkin ve hızlı bir şekilde devreye alınması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yürütülen bilgilendirme toplantıları ve saha ziyaretleriyle, kamu kurumları ile mahalle düzeyindeki işbirliğinin güçlendirilmesi, sosyal risklerin erken dönemde tespit edilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında, etkili ve bütüncül sosyal destek hizmetlerinin ulaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Aile Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlara Sosyal Hizmet Bilgilendirmesi - Son Dakika

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