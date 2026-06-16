Muhtarlara Sosyal Hizmet Semineri - Son Dakika
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Muhtarlara Sosyal Hizmet Semineri

Muhtarlara Sosyal Hizmet Semineri
16.06.2026 22:07
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Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi, muhtarlara Aile ve Sosyal Hizmetler hizmetlerini tanıttı.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce 3 ilçede muhtarlara seminer verildi.

Merkezin müdür vekili Nesrin Demir tarafından Beypazarı, Güdül ve Nallıhan'da muhtarlara, merkezin çalışmaları ve evlenecek gençlere yönelik destekler tanıtıldı.

Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vatandaşlara yönelik hizmetlerinin tanıtımlarının yaygınlaştırılması amacıyla muhtarları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal Hizmet Merkezinin birçok alanda yeni çalışmalarının bulunduğunu aktaran Demir, uzman psikologlar tarafından da danışanlara destek sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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