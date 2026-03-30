Muhtarlardan Kumla Deresi'ne Müdahale

MUHTARLARDAN KUMLA DERESİ'NE DOZERLİ MÜDAHALE
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nden geçen Kumla Deresi'nde sağanakla birlikte su yükseldi. Derenin taşıp, mahallede su baskını yaşanmaması için Küçük Kumla Mahallesi Muhtarı Nuri Can ile Kumla Mahallesi Muhtarı Kazım Ata, kendi imkanlarıyla kiraladıkları dozerle kanal açtırıp, yükselen derenin suyunun denize ulaşmasını sağladı.
