Muhtarlarla Sorun Çözüm Toplantısı

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Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

Zafer, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahallelerde yapılan çalışmalar ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Köyleri daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini dile getiren Zafer, bu konuda muhtarlarla elbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıda muhtarlar sorunlarını iletti.