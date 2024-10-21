Bakanlık o şirketleri takibe aldı - Son Dakika
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Bakanlık o şirketleri takibe aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin denetimlerini artıracaklarını ve riskli bulunanların izaha davet edileceğini açıkladı. Şimşek, hatalı uygulamalarla vergi kaybına neden olanların da takip edileceğini belirtti.

21.10.2024 10:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin, bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenlerin izaha davet edileceğini bildirdi. Şimşek, enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Vergide adalet ve etkinlik ilkesi kapsamında yeni adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Şimşek, Bakanlık birimlerinin bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, bu kapsamda ülke genelinde enflasyon düzeltmesine yönelik denetim çalışmalarına başlandığını söyledi. Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflere yönelik tarama gerçekleştirdikleri bilgisini vererek, "Enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenler izaha davet edilecek, izah vermeyenler ile verdikleri izahları yeterli görülmeyenler ise vergi incelemesine sevk edilecek." dedi.

"MÜKELLEFLERİMİZ VERGİ ÖDEMEDEN 31,5 TRİLYON LİRA AKTİF ARTIŞI SAĞLADI"

Genel olarak enflasyon düzeltmesinin, "mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması" olduğunu anlatan Şimşek, şöyle devam etti: Yaklaşık 1,7 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, 2023 yılı sonunda bilançolarını vergisiz şekilde düzeltme imkanı buldu. Bu sayede, 2023 yılı itibarıyla düzeltme öncesi tüm mükelleflerin bilançolarında yer alan aktiflerinin toplamı 17,4 trilyon lira iken düzeltme sonrası 48,9 trilyon liraya çıktı. Böylece, mükelleflerimiz herhangi bir vergi ödemeden 31,5 trilyon lira aktif artışı sağladı. Aktif varlıkların değerlerinde meydana gelen artış, bu yılın başından itibaren maliyet ve amortisman yönünden mükelleflerimize önemli avantajlar sağladı, sağlamaya da devam ediyor."Şimşek, bu yıl ise geçici vergi dönemleri dahil vergi etkisi olacak şekilde yapılması gereken enflasyon düzeltmesi uygulamasını, birinci geçici vergi döneminde tüm mükellefler için, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ise yıllık cirosu 50 milyon liranın altında olanlar için ertelediklerini anımsatarak, yıllık cirosu 50 milyon lira üzeri olan büyük mükelleflerin ikinci geçici vergi döneminden itibaren enflasyon düzeltmesi yapmalarını uygun bulduklarını dile getirdi.

"HATALI UYGULAYAN MÜKELLEFLER VAR"

Uygulama sonuçlarına ilişki analiz çalışmalarında, çok sayıda hatalı uygulamaya ve risk olarak değerlendirilen bulguya rastlandığına dikkati çeken Şimşek, "Enflasyon düzeltmesiyle dönem sonunda öz kaynakları güçlü olan mükellefler uygulama nedeniyle vergisel yönden avantaj elde ederken, varlıklarını sermayeden ziyade yabancı kaynakla yani borçla elde eden mükelleflerde düzeltme sonrası ilave vergi çıkabiliyor. Bu da esas itibarıyla uygulamanın temel felsefesini yansıtıyor. Bu kapsamda bilançolarını enflasyon düzeltmesi uygulayarak veren mükelleflerimizin gerek 2023 gerekse 2024 yılının ikinci geçici vergi dönemi beyannameleri analize tabi tutuluyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, enflasyon düzeltmesini hatalı uygulayan mükellefler bulunduğuna işaret ederek, bunlara ilişkin şu örnekleri verdi: Bazı mükelleflerin sermaye artışını ticaret siciline tescil etmedikleri halde bilançolarında sermayelerini artırdıklarını görüyoruz. Mükelleflerin bir kısmı da gerçekte bir satış olmamasına rağmen aktiflerinde yer alan taşıt, arsa, bina gibi kıymetleri aktiflerinden çıkarmışlar. Bazı mükellefler enflasyon düzeltmesinin vergisel etkisinden kaçınabilmek adına bilançolarında gerçeği yansıtmayan işlemler yapmışlar ancak bu işlemler bizim risk parametrelerimize takılıyor."

"İZAHI YETERLİ GÖRÜLENE İŞLEM YAPILMAYACAK"

İzaha davet sonucu, bu mükelleflerin bilançolarının gerçek duruma getirilmesinin sağlanacağını vurgulayan Şimşek, izahları yeterli görülen mükellefler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağını aktardı. Bakan Şimşek, izah vermeyenler ile verdikleri izahları yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mükellefler bizim davetimizi beklemeden hatalarını düzeltebilirler, böylece herhangi bir ceza ödemezler. Enflasyon düzeltmesinin hatalı uygulanması, Bakanlığımız açısından ciddi bir vergi kaybına neden oluyor. Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde, enflasyon düzeltmesini hatalı uygulayarak vergi kaybına sebebiyet verenleri de takibe aldık. Tüm sektörlerde, tüm vergisel uygulamalarda denetimlerimiz artarak devam edecek. Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık o şirketleri takibe aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Hemen her alanda olduğu gibi burada da günah keçisi ilan ettiklerine sözde inceleme yapıp halka "Biz yolsuzluk ve haksız kazançlar mücadele ediyoruz!" demeye çalışıyorlar! Önce 5 li çete ve diğer vergi borçlarını sıfırladığınız şirketlerden başlayın, yap işlet devret aracılığı ile verdiğiniz olması gerekenden yüzlerce kat fazla parayı kesin, rant ve peşkeş krallarını devlet mallarından el çektirin ki samimiyetinizden bahsedebilelim ama bu dediğimiz olursa sizden de kalan olmaz değil mi... 5 0 Yanıtla
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