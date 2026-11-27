Haber: Hilal SOLMAZ

(İZMİR) - Çocukluğumuzdan kalan bir anının gerçekten yaşandığından ne kadar eminiz? "Mutluluğun Kristali", İzmir'de büyüyen Ethem'in bu kuşkuyu taşıyan anılarından yola çıkıyor. Ethem'i üç farklı yaşında izlediğimiz film, onun hafızasında belirip kaybolan görüntüleri parçalar halinde bir araya getiriyor.

Filmin çıkış noktası, Walter Benjamin'in "1900'ler Başında Berlin'de Çocukluk" kitabı. Kitaptan serbestçe esinlenen Emre Yeksan'ın önerisiyle bir araya gelen Mukri Kolektifi, Ethem'in anılarını oluştururken kendi çocukluklarına da döndü. Ailelerden ve arkadaşlardan alınan kıyafetler ve mobilyalar filmin geçtiği evlere taşındı. Ekibin hatırladığı televizyon reklamları ve dönemin müzikleri de filmin dünyasına girdi. Ethem'in üç farklı yaşı üç ayrı video kamerayla çekilirken, oyuncular sahnelerin diyaloglarını doğaçlamayla kurdu.

OYUNCU SEÇİMİNDEN KURGUYA ORTAK KARAR

Ekibin "yönetmensiz film" diye adlandırdığı çalışma biçiminde, genellikle yönetmenin verdiği yaratıcı kararları kolektif üstlendi. Oyuncu seçiminden filmin görsel diline ve kurguya kadar kararlar birlikte tartışıldı. Ekip üyeleri deneyim ve ilgi alanlarına göre sorumluluk aldı. Gülenay Koçak, bazı kararların oylamayla alındığı bu çalışma biçiminin yapım sürecini de uzattığını belirtti. Çekimler yaklaşık bir yıla, filmin tamamlanması ise dört yıla yayıldı.

Kolektife üniversiteden yeni mezun olduğu dönemde katılan Çağıl Saydam, kendisinden daha deneyimli sinemacılarla eşit söz hakkına sahip olmasının önemini vurguladı. Çekimler sırasında küçük bir ekiple çalıştıklarını ve oyuncularla aynı evde kaldıklarını anlatan Saydam, "Bir süre sonra kendimizi orada yaşayan bir aile gibi hissetmeye başladık" dedi.

Yapımını istos film'in üstlendiği 150 dakikalık filmin künyesinde "yapanlar" arasında Annamaria Aslanoğlu, Ali Cem Doğan, Gülenay Koçak, Çağıl Saydam, Nazım Soylu, Emre Yeksan ve Erge Yeksan yer alıyor.

GÖSTERİMLER İZMIR'DEN BAŞLAYACAK

Film, 28 Kasım ve 1 Aralık'ta saat 19.45'te İzmir Karaca Sineması'nda gösterilecek. İstanbul gösterimleri 2 Aralık'ta saat 20.30'da Kadıköy Sineması'nda, 5 Aralık'ta saat 17.00'de Atlas Sineması'nda yapılacak. Film, 19 Aralık'ta saat 17.00'de Çanakkale'de Yalıhan'da izlenebilecek. Ankara'da ise Kült Kavaklıdere, 24 Aralık'ta saat 20.00'de ve 9 Ocak'ta saat 14.00'te filme ev sahipliği yapacak.