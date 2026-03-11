Mukteda es-Sadr’dan Irak’a Birlik Çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Orta Doğu'daki mevcut durum ve gerginlikten dolayı tüm Irak halkına birlik çağrısı yaptı.

Sadr, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden "birilerinin bölgenin içnden geçtiği sıkıntıları fırsata çevirerek mezhep fitnesi çıkarmaya çalıştığı" uyarısında bulundu.

Irak halkına bu zor süreçte bu tür oyunlara gelmemeleri çağrısında bulunan Sadr, Şii ve Sünni birliğine vurgu yaparak herkesi "ortak düşmana karşı birlik olmaya" davet etti.

Sadr, "Bu kritik süreçte kardeşliği daha da pekiştiren ve ayrışmayı reddedenlere selam olsun." ifadesine yer verdi.