Irak'ta Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadeleye destek amacıyla gelecek hafta cuma günü başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda ortak cuma namazı kılma çağrısında bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin tüm vilayetlerinden vatandaşları Tahrir Meydanı'nda düzenlenecek "birleşik cuma namazı"na katılmaya davet etti.

Irak'taki reform sürecine destek verilmesi gerektiğini belirten Sadr, vatandaşlardan ülkelerine sahip çıkmalarını ve yolsuzlukla mücadelede ortak hareket etmelerini istedi.

Sadr, ülkenin her bölgesinde yolsuzluk ve kaçakçılıkla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Irak'ın işgalden, milis yapılanmalardan ve yolsuzluktan arındırılmış, güvenli ve istikrarlı bir ülke olması gerektiğini ifade etti.