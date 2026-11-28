Mukteda es-Sadr, yolsuzlukla mücadele için cuma Bağdat'ta ortak namaz çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mukteda es-Sadr, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadeleye destek için gelecek hafta cuma Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda ortak cuma namazı kılınması çağrısı yaptı. Sadr, vilayetlerden vatandaşları reform sürecine destek vermeye ve yolsuzlukla mücadelede hareket etmeye davet etti.
Irak'ta Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadeleye destek amacıyla gelecek hafta cuma günü başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda ortak cuma namazı kılma çağrısında bulundu.
Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin tüm vilayetlerinden vatandaşları Tahrir Meydanı'nda düzenlenecek "birleşik cuma namazı"na katılmaya davet etti.
Irak'taki reform sürecine destek verilmesi gerektiğini belirten Sadr, vatandaşlardan ülkelerine sahip çıkmalarını ve yolsuzlukla mücadelede ortak hareket etmelerini istedi.
Sadr, ülkenin her bölgesinde yolsuzluk ve kaçakçılıkla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Irak'ın işgalden, milis yapılanmalardan ve yolsuzluktan arındırılmış, güvenli ve istikrarlı bir ülke olması gerektiğini ifade etti.
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