Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 16 yaşındaki Senem Kızıl hayatını kaybetti.
İslam Mahallesi yakınlarında arkadaşlarıyla gezen Kızıl, dengesini kaybederek Müküs Çayı'na düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çayda yaptıkları aramada Kızıl'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Müküs Çayı'na Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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