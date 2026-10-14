Mülkiyeliler Birliği, Halk TV'ye kayyıma özgür basın vurgusuyla tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mülkiyeliler Birliği, Halk TV'ye kayyıma özgür basın vurgusuyla tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mülkiyeliler Birliği, Halk TV\'ye kayyıma özgür basın vurgusuyla tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiyeliler Birliği, Halk TV'ye kayyım atanmasının bağımsız gazeteciliğe, çoğulcu demokrasiye ve halkın bilgiye erişim hakkına müdahale olduğunu belirtti. Birlik, basın özgürlüğünü hedef alan baskılara karşı özgür yayıncılığı savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

(ANKARA) - Mülkiyeliler Birliği, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek müdahalenin bağımsız gazeteciliğe, çoğulcu demokrasiye ve halkın bilgiye erişim hakkına yönelik olduğunu belirtti. Birlik, basın özgürlüğünü hedef alan baskılara karşı özgür yayıncılığı savunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Mülkiyeliler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın halktır, halk susturulamaz. Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı, hiçbir gerekçeyle kısıtlanamaz, engellenemez. Halk TV'ye kayyım atanması, yalnızca bir yayın kuruluşuna değil; bağımsız gazeteciliğe, çoğulcu demokrasiye ve toplumun bilgiye özgürce erişim hakkına yönelik bir müdahaledir. Özgür basın, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin ayrılmaz bir parçası ve farklı seslerin bir arada var olabilmesinin temel güvencelerinden biridir. Hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, biz Mülkiyeliler Birliği olarak basın özgürlüğünü hedef alan baskılara karşı hakikati, adaleti ve özgür yayıncılığı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
PolitikaKayyumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:41:11. #7.13#
SON DAKİKA: Mülkiyeliler Birliği, Halk TV'ye kayyıma özgür basın vurgusuyla tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei