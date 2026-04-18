Mülteci Koruma Sistemi Baskı Altında

18.04.2026 16:49
ICMPD Genel Direktörü Raab, mülteci koruma sisteminin zorluklarına dikkat çekti ve işbirliğinin önemini vurguladı.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/FURKAN MERCAN - Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Susanne Raab, mülteci koruma sisteminin baskı altında olduğunu belirterek, "Göçü daha iyi yönetmek ve çözümler üzerinde çalışmak istiyorsanız, ülkeler arası güzergahlar boyunca çalışmanız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Viyana merkezli ICMPD Genel Direktörü Raab, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Küresel göç baskıları karşısında ICMPD'nin politikalarına işaret eden Raab, son 10 yılda ülkelerin barındırdığı mülteci sayısının neredeyse 2 katına çıktığını bildirdi.

Mültecilere karşı sorumlulukların ülkelere eşit dağıtılmadığını belirten Raab, bu sorumlulukların birkaç ülke üzerinde yoğunlaştığını ve buna karşı "dayanışma halinde birlikte çalışılması gerektiğini" dile getirdi.

Raab, uluslararası bir merkez olarak "menşe ülkeleri, transit ülkeleri ve varış ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi" hedeflediklerini vurgulayarak, "(Mülteci) koruma sistemi ve ötesi baskı altında. Göçü daha iyi yönetmek ve çözümler üzerinde çalışmak istiyorsanız, ülkeler arası güzergahlar boyunca çalışmanız gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

33 bölge ofisiyle "diyalog platformu"

Raab koruma, sınır yönetimi, geri dönüş ve güvenlik alanları mekanizmalarının "bütüncül ele alınması gerektiğini" belirterek, "bir diyalog platformu" görevi üstlenerek, ülkeleri bu alanlarda bir araya getirdiklerini anlattı.

İnsan gücü, eğitim, altyapı oluşturma ve kapasite geliştirme alanlarında çözümler üretilmesine katkı sunduklarının altını çizen Raab, bünyelerindeki 33 bölge ofisiyle politika geliştirici ve araştırma alanlarında faaliyet sunduklarını aktardı.

Raab, "Farklı göç biçimleri ve türleri var ve bunlar, farklı yanıtlar gerektiriyor. Bu nedenle göçün farklı yönlerine farklı yanıtlar vermeye çalışıyoruz ve zamanında çözümler üretmek için esnek, çevik ve gerçekten pragmatik bir bakış açısıyla hareket etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Diplomasi hissediliyor

ADF'ye ilk kez katıldığını, forum marjında "diplomasi atmosferini hissedebildiğini" vurgulayan Raab, bunun ICMPD'ye diyalog, koordinasyon ve işbirliğinde büyük bir değer kattığını kaydetti.

Raab, forumu "diplomasi çabaları için önemli bir platform" olarak niteledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
