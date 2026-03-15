Multimedya Cezaları Durduruldu

15.03.2026 15:59
İçişleri Bakanlığı, multimedya cihazları kullanımı ceza uygulamalarını yönetmelik düzenlemesine kadar durdurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği kapsamında sürücülerin multimedya ve görüntü cihazlarını kullanmasına ilişkin yaptırımların, yönetmelik düzenlemesi tamamlanana kadar durdurulduğunu ve 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezaların iptal edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak 'sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak' fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır."

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

