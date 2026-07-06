Mumbai'de Bina Çökmesi: 6 Ölü

YENİ Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'de şiddetli muson yağmurları sebebiyle hasar gören binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eyalet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mumbai'nin Mankhurd bölgesinde şiddetli yağışlardan etkilenen çok katlı bina çöktü.

Maharashtra eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Girish Mahajan, basına yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığı belirtti.

Mahajan, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yapının inşa şeklinin araştırılacağını ifade etti.

Kentte etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde de kısa süreli aksamalara neden oldu.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle bölgedeki kurumlarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hindistan'da muson yağmurları dönemi genellikle haziran ayında başlayıp eylül ayına kadar devam ediyor.