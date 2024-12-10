Hindistan'ın Mumbai şehrinde kontrolünü kaybeden otobüsün yaya yoluna girmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, Mumbai'nin Kurla bölgesinde fren sisteminde yaşanan arıza sonrası kontrolünü kaybeden toplu taşıma otobüsü, yaya yoluna girdi.
Çeşitli araçlara da vuran otobüs, bir sitenin duvarına çarparak durabildi.
Kazada, 7 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Mumbai'de Otobüs Kazası: 7 Ölü, 49 Yaralı - Son Dakika
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