Mumbai'de Şiddetli Yağışlar Okulları ve Üniversite Sınavlarını Etkiledi

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YENİ DELHİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın finans başkenti Mumbai ve çevresindeki okullar ve diğer eğitim kurumları son 20 saat içinde normal hayatı alt üst eden şiddetli yağışlar nedeniyle Salı günü kapatılırken, üniversite sınavları da ertelendi.

Yağışlar, tren ve uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren altı saat boyunca şehrin çeşitli yerlerinde 300 milimetreyi aşan yağış kaydedilmesinin ardından yer yer ciddi su baskınları yaşandı.

Mumbai Üniversitesi'nde Salı günü yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi. Üniversite, "Yeni sınav tarihleri yakında duyurulacak" açıklamasını yaptı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, halkın emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla Thane, Vasai, Mahad, Chiplun, Kolhapur, Sangli, Satara Ghatkopar, Kurla ve Sindhudurg da dahil olmak üzere Mumbai ve çevresindeki çeşitli bölgelerde konuşlandırıldı. Düşük rakımlı bölgelerde mahsur kalan insanlar daha güvenli yerlere tahliye edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, yaptığı hava tahmininde Mumbai ve Maharaştra eyaletinin diğer bölgelerinde önümüzdeki birkaç gün boyunca şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.