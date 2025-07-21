Mumbai'de Uçak Pistten Çıktı

YENİ DELHİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de özel havayolu şirketi Air India'ya ait bir iç hat uçağı pazartesi günü şiddetli yağışların etkisiyle pistten çıktı, ancak güvenli bir şekilde park alanına yönlendirildi.

Medyada yer alan haberlerde uçakta küçük çaplı hasar meydana geldiği ancak tüm yolcu ve mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

Havalimanı yetkililerine göre Hindistan'ın Koçi kentinden Mumbai'ye uçan AI2744 sefer sayılı uçak şiddetli yağışlar sonucu inişin ardından pistten çıktı.

Tüm yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde uçaktan indiğini belirten yetkililer, uçağın kontrolden geçirildiğini bildirdi.