Mumcu'dan Salıcı'ya Cevap - Son Dakika
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Mumcu'dan Salıcı'ya Cevap

Mumcu\'dan Salıcı\'ya Cevap

Bakan Yardımcısı Mumcu, CHP'li Salıcı'nın iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

25.11.2024 21:40
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(ANKARA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya, "Şirketlerin halka arz edilmesi sürecinde mevcut SPK Başkanıyla ortak çalıştığınız iddiaları doğru mu?, Eşiniz ve siz borsada toplam ne kadarlık bir portföy yönetiyorsunuz? Borsada bilerek fiyat dalgalanmalarına sebep oldunuz mu?" sorularını yöneltti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise X hesabı üzerinden CHP'li Salıcı'ya cevap verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın kendisine yönelttiği sorulara X hesabı üzerinden cevap verdi. Mumcu, Salıcı'ya "Aile fertlerim ile ilgili konular olduğunda cevaplarımda bu kadar kibar olmam ama milletin vekili olunca onun olmasa da seçenin hatrı oluyor. Madem sordunuz keşke cevabını almak için de bekleseydiniz" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben sanat kurumlarından sorumlu bir Bakan Yardımcısıyım (opera ve bale, tiyatro, sinema, güzel sanatlar vb.). Bahsettiğiniz deprem sonrası onarım süreçleri benim görev alanımda değil. Ancak ilgili kurumumuz olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her faaliyeti şeffaf ve denetlenebilir durumdadır. Deprem bölgesine yapılan gıda ve benzeri yardımlara böyle iftiralar ile gölge düşürmeye çalışmak milletin vekiline yakışmadı. Asıl niyetiniz gerçek bilgiye ulaşmak ise, Vakıflar Genel Müdürümüz size şeffaf bir şekilde bilgi verecektir. Eşimin ortağı olduğu şirketin ne SPK'dan ne de devletin başka bir kurumundan şirket ortağı olduğu dönem ve sonrası ile ilgili aldığı bir ceza bulunmamaktadır. Bahsettiğiniz şirkete de eşimin ortaklığı bulunmamaktadır. Milletin vekilisiniz ilgili kuruma sorun cevap alacaksınız. Şirketin diğer ortaklarının da devletin hiçbir kurumundan aldığı bir ceza bulunmamaktadır.

"Ev kimin üzerine, hangi tarihte, nasıl alınmış buyurun araştırın"

Bahsettiğiniz tarihlerde inceleme yapılmış ve herhangi bir manipülasyon ve spekülasyona rastlanmamıştır. Bunu öğrenmek de zor olmasa gerek. Yaklaşık 9 yıldır aynı ikamette yaşamaktayım. Ev kimin üzerine, hangi tarihte, nasıl alınmış buyurun araştırın. Bahsi geçen ikamette yaşamaya başladığımda bahsettiğiniz şirket henüz kurulmamıştı. Şirketin kuruluş tarihlerine bakarsanız sevinirim. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kurulmuş halka açık şirketler ve ortakları hakkında yalan yanlış iddalarınız ve iftiralarınızla suç işlediğinizin farkında bile değilsiniz. Benzer iftiraları daha önce yurt dışındaki ve yurt içindeki kripto fetöcüler de atmıştı. Bakın çamur at izi kalsıncılar için çok sevdiğim bir söz var: Hodri meydan! Her türlü yasal yolu kullanabilirsiniz, suç duyurusunda bulunun! Ancak şahsımın da size ve söz konusu gerçek dışı iddialarda bulunanlara karşı yasal çerçevede gerekli cevabı vereceğinden zerre şüpheniz olmasın."

Kaynak: ANKA

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