Münir Nurettin Selçuk Anma Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Münir Nurettin Selçuk Anma Konseri

Münir Nurettin Selçuk Anma Konseri
06.05.2026 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müziğinin önemli ismi Selçuk, 45. yılında Ses Tiyatrosu'nda anıldı. Konserde 60 sanatçı sahne aldı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden bestekar, eğitmen ve koro şefi Münir Nurettin Selçuk, vefatının 45. yıl dönümünde ilk solo konserini verdiği 140 yıllık Ses Tiyatrosu'nda anıldı.

Hüseyin Kıyak'ın proje ve sanat yönetmenliğini yaptığı anma konserinin birinci bölümünde, ilk olarak gazeteci yazar Nilay Örnek, Ses Tiyatrosu'nun tarihini anlattı.

Ayrıca Selçuk'un 12-22 yaşlarında hocalarından öğrendiği klasik eserlerden seçmeler dinleyicilerle buluştu. Eserler, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan Yeni Ses Korosu tarafından icra edildi.

Konserin ikinci bölümünde ise İncila Bertuğ'un sunumuyla eserleri Selçuk'un önde gelen öğrencilerinden İnci Çayırlı, Tülun Korman ve Tülin Yakarçelik'in öğrencisi Çiğdem Yarkın seslendirdi.

Konserin diğer solisti konservatuvarda Münir Nureddin Selçuk'un birçok öğrencisinden dersler alan keman virtüözü Cihat Aşkın oldu.

Konserde 60 kişilik bir ekip sahne aldı

AA muhabirine konser öncesi açıklamalarda bulunan Hüseyin Kıyak, Münir Nureddin Selçuk'un 22 Şubat 1930'da Fransa'nın başkenti Paris'ten döndükten sonra ilk solo konserini Ses Tiyatrosu'nda verdiğini belirterek "Bu tarihi mekanda Münir Nureddin Selçuk'u anacağız. Birçok müzisyen var, yaklaşık 60 kişi sahneye çıkacak." dedi.

Sanatçı Cihat Aşkın, Selçuk'un Türk müziği içerisinde bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli erkek ses sanatçılardan biri olduğunun altını çizerek "Hepimiz onun plaklarını biliyoruz. Sahnedeki görüntüsünü kayıtlardan, videolardan, televizyonlardan izledik." diye konuştu.

Selçuk vefat ettiğinde henüz konservatuvarda öğrenci olduğunu dile getiren Aşkın, şunları kaydetti:

"13 yaşında bir konservatuvar öğrencisi olarak konservatuvar müdürlüğümüz tarafından onun cenazesinde kortejde çelenk taşıma görevi bana verilmişti. Bu ölümsüz anıyı hiçbir zaman unutmayacağım. Daha sonra tabii ki yaşım ilerledikçe onun eşsiz sanatı hakkında çok önemli bilgilere vakıf oldum. Benim müzik öğretmenim İncila Bertuğ. Kendisi Münir Nurettin Selçuk'un da öğrencisi olmuştu ve bütün bilgileri de öğrencilerine aktardı. Bu nedenle bu akşam benim burada bulunmam hem manevi açıdan hem de Türk müziğinin geleceği açısından çok çok önemli."

Sanatçı İncila Bertuğ ise heyecanlı olduklarını söyleyerek Münir Nurettin Selçuk'u anmak amacıyla, onun repertuvarından ve müzik mirasından oluşan zengin bir program hazırladıklarını aktardı.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu sahne aldı

Konserde bazı eserler için piyano düzenlemelerini Şekip Ensari, Nihat Demirkol, Hasan Uçarsu ve Oğuzhan Balcı gerçekleştirdi. Konserde yeni neslin önde gelen piyanistlerinden İlyun Bürkev de dinleyicilerle buluştu.

Münir Nureddin Selçuk'un torunu Mercan Selçuk'un dans topluluğu da bazı eserlerde sahneye çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde saz sanatçıları olarak tamburda Özata Ayan, kemençede Furkan Bilgi ve kanunda Serkan Mesud Halili yer aldı.

Konserde aralarında "Nihavend Saz Semaisi", "Sultaniyegah Şarkı", "Bebek Türküsü", "Necip Celal Andel'in Ayrılık Tangosu" ve "Kürdilihicazkar Şarkı" ve "Endülüs'te Raks"ın arasında olduğu birçok eser seslendirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Münir Nurettin Selçuk Anma Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:39:11. #7.12#
SON DAKİKA: Münir Nurettin Selçuk Anma Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.