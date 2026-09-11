Munzur Dağları\'nda 7. derece kaya tırmanışı yapıldı, dağcılar yeni rota peşinde

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları, kaya tırmanışı yapmak isteyen sporculara zorlu ve heyecan dolu yeni rotalar sunuyor.

Erzincan ile Tunceli arasında batıdan doğuya doğru yaklaşık 130 kilometre uzanan Munzur Dağları'nın 50'ye yakın zirvesi bulunuyor.

Dört mevsim farklı güzellikler sunan Munzur Dağları, vadileri, yaylaları, şelaleleri, buzul gölleri ve kanyonlarıyla doğa sporları açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

Bölgeye gelen dağcılar da yeni rotalar belirlemek ve kaya tırmanışları yapabilmek amacıyla günübirlik faaliyetler gerçekleştiriyor.

Munzur Dağları'nın eteklerine kadar araçlarla giden dağcılar, daha sonra yolculuklarını yaya olarak sürdürüp tırmanış yapacakları alanlara ilerliyor.

Birkaç saatlik yürüyüşle hedeflerine ulaşan sporcular, tırmanış öncesinde kayalık yüzeyi inceleyerek rotanın zorluk derecesini belirliyor, kask, tırmanış ipleri, emniyet sistemleri, uygun ayakkabı ve güvenlik malzemelerini hazırlıyor.

Doğal çıkıntı ve tutamaklardan yararlanıyorlar

Ardından kaya yüzeyine çıkan ve ekip arkadaşlarınca güvenlikleri sağlanan dağcılar, doğal çıkıntı ve tutamaklardan yararlanarak metrelerce yükseğe tırmanıyor.

Eğimin arttığı bölümlerde ilerlemekte zorlanan dağcılar, parkurdaki bazı noktalarda dinlenerek dağların zirvelerindeki doğal güzellikleri izliyor.

Her adımda farklı heyecan yaşayan dağcılar, zirvelerdeki yaban keçileriyle de karşılaşma fırsatı buluyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Tunceli İl Temsilcisi Bülent Ak, AA muhabirine, Munzur Dağları'nın Toroslar'ın bir devamı ve kireç taşı yapısına sahip olduğunu söyledi.

Dağların en önemli ve en yüksek zirvelerinin Erzincan'daki Akbaba ile Tunceli'deki Gediktepe olduğunu belirten Ak, "Munzur Dağları kaya tırmanışı için uygun tutamak, basamak ve çeşitli derecelere sahip. Bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir." dedi.

Ak, Gediktepe Vadisi'ndeki Goman Yaylası'na yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün sonunda ulaşarak, buradaki sarp kayalıklara tırmandıklarını kaydetti.

Zorlu bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Ak, şöyle konuştu:

"6 ip boyu ve 7. derece bir kaya tırmanışı yaptık. Parkur bayağı uzundu ve bizi zorladı. Bunun için gece iniş yapmak zorunda kaldık. Munzur Dağları'nda dağ evleri yapılabilirse burası tırmanış bahçesine dönüştürülebilir. Onun dışında da Çemişgezek'te kaya tırmanışına yeni başlayan sporcuların kullanabileceği, düşük dereceli boltlu (tırmanış sırasında emniyeti sağlayan, kayaya sabitlenmiş metal noktalar) rotalar oluşturmayı hedefliyoruz."

"Burada yeni hatlar, uzun duvarlar ve geleneksel rotalar çok var"

Şahin Akdağ da yaklaşık 7 yıldır kaya tırmanışı sporuyla ilgilendiğini ve Türkiye'nin birçok yerinde tırmanış yaptığını anlattı.

Tunceli'nin dağlarının kaya tırmanışına uygun olduğunu belirten Akdağ, "6 ip boylu alpin bir rota yaptık ve dereceler biraz sertti. Keyifli bir faaliyet oldu ve bütün alpinist camiayı Munzur Dağları'na davet ediyorum, gelip görsünler. Burada yeni hatlar, uzun duvarlar ve geleneksel rotalar çok var." ifadelerini kullandı.

Akdağ, tırmanış sırasında heyecanlı anlar yaşadığını vurgulayarak, "Kaya tırmanışı bir bağımlılıktır ve o mutluluk tarif edilemez. Zirveye varıldığında sanki bir sonsuzluğun içindeymişsin gibi oluyor. Zirveye çıktığımızda çevredeki diğer zirveleri gördüğümüz zaman onlar da cezbedici geliyor. Bu nedenle de Tunceli bölgesine tekrardan geleceğim." dedi.