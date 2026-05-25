Murad Kafe: Ücretsiz Yemek ve Geleneksel Lezzetler

25.05.2026 14:19
Tahran'da mobil kafe, maddi durumu kötü olanlara ücretsiz yemek sunarak sosyal destek sağlıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da otomobilden eve, evden kafeye dönüştürülen ve geleneksel süs eşyaları ile süslenen "Murad Kafe" maddi durumu elverişli olmayanlara ücretsiz yemek sağlıyor.

Arabasını ev konseptine dönüştürüp mobil kafe olarak hizmeti sunan 48 yaşındaki Afganistanlı Gul Muhammed Sultani, hazırladığı geleneksel İran yemekleri ile müşterilerin ilgi odağı haline gelirken, maddi durumu olmayanlara sağladığı ücretsiz yemek imkanıyla da gönülleri kazanıyor.

Arabasının üstüne kiremit görünümlü çatı koyan ve yağmur suyu gideri yerleştiren Sultani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık on yıldır bu işi yaptığını ve kafe çalışanlarının da kendisi gibi Afganistanlı olduğunu söyleyerek, maddi durumu elverişli olmayan insanların mobil kafeye gelip ücretsiz şekilde yemek yiyebildiklerini belirtti.

Sultani, mobil kafede erişte çorbası başta olmak üzere hem İran hem de Arap mutfağına ait yemekler hazırladıklarını, aynı zaman da çay ve kahve hizmeti de sunduklarını dile getirdi.

İranlı müşterilerinin kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini ve haftanın yedi günü saat 16.00'dan gece 01.00'a kadar hizmet verdiklerini söyleyen Sultani, arabadan dönüştürülmüş mobil kafesindeki geleneksel süs eşyalarının da İranlıların dikkatini çektiğini ifade etti.

Sultani, zabıtaların da kendisine hiçbir zorluk çıkarmadığını ve işini büyük bir sevgiyle yaptığını söyleyerek aynı zamanda tıpkı kendisi gibi İran'da bulunan bazı Afganistanlılara iş imkanı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

