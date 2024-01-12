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Muradiye'de mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
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Muradiye'de mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar, Van Büyükşehir ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Vedaş ekipleri çotuklu yolunda kara saplanarak mahsur kalmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araçlar kurtarıldı.

12.01.2024 - 22:02,  Güncelleme: 22:03
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Muradiye'de mahsur kalan araçlar kurtarıldı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken tipide kara saplanan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Muradiye'nin çotuklu yolunda tipi ve kar yağışı nedeniyle vedaş ekipleri kara saplanarak mahsur kaldı. Bölgeye ulaşan Van Büyükşehir ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Karla mücadele ekipleri yolu açarak,Vedaş ekiplerini saplandıkları yerden kurtardı. Yine Muradiye'nin Adaklı grup yolunda, yoldan çıkan bazı araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Muradiye\'de mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Kaynak: İHA
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