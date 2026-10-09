Murat Ağırel, dezenformasyon suçlamasıyla İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi

Murat Ağırel, dezenformasyon suçlamasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ağırel, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan gazeteci Murat Ağırel adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gazeteci Murat Ağırel, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Ağırel, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kaynak: DHA
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