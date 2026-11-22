(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararının barış sürecine yönelik tutumlarında değişiklik anlamına gelmediğini belirtti. Komisyon raporunda yer alan demokratikleşme önerilerinin ertelenmesine tepki gösteren Emir, "Barışa verdiğimiz destek, iktidarın her tercihine peşinen verilmiş onay olarak anlaşılamaz" dedi. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması, kayyım uygulamalarına son verilmesi ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi çağrısında bulunan Emir, "Altıncı bölümü uygularken yedinci bölümü belirsiz bir geleceğe bırakamazsınız" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

"YENİ Parti'nin İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararı, barış irademizde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Silahların susması, şiddetin sona ermesi ve Türkiye'nin bütün yurttaşları için huzurlu bir geleceğin kurulması için bugüne kadar sorumluluk aldık; aynı sorumlulukla hareket etmeyi sürdürüyoruz. Barışa verdiğimiz destek, iktidarın her tercihine peşinen verilmiş onay olarak anlaşılamaz. Demokratikleşmenin ertelenmesine itirazımız da toplumsal barıştan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Bizim tutumumuz, ilk günden beri savunduğumuz barış ve demokrasi anlayışının gereğidir. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerini, çatışmalarda evladını kaybetmiş ailelerin acısını, yıllardır adalet bekleyenlerin sesini aynı sorumlulukla dikkate alıyoruz. Her yurttaşın bu ülkeye güvenle bağlanabildiği bir gelecek için çalışıyoruz. Barış pazarlık konusu yapılamaz ancak, demokrasi olmadan da kalıcı barışın kurulunamayacağı unutulmamalıdır.

Silahların susmasını hiçbir siyasi pazarlığın şartına bağlamıyoruz. Aynı şekilde, Anayasa'nın uygulanmasının ve yurttaşların haklarına kavuşmasının da bir pazarlığın sonucuna ertelenmesini kabul etmiyoruz. Kalıcı barışın demokratik güvencelerini istemek, silahsızlanmanın önüne yeni bir şart koymak değildir. İktidarın zaten yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumluluklar barışın ön şartı olamayacağı gibi, mahkeme kararlarına uymak için veya kayyım uygulamasına artık son vermek için sürecin tamamlanması beklenemez. Basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, iktidarın uygun zaman geldiğinde sunacağı bir imkan olarak görülemez. Biz, toplumsal barış umudunun otoriter uygulamalara gerekçe yapılmasına itiraz ediyoruz. Barışı savunmanın bedeli, hukuksuzluklar karşısında susmak olmamalıdır.

"ALTINCI BÖLÜMÜ UYGULARKEN YEDİNCİ BÖLÜMÜ BELİRSİZ BİR GELECEĞE BIRAKAMAZSINIZ"

Komisyon raporunun 6.5'inci bölümünde yürütme içinde bir izleme mekanizması oluşturulması, hazırlanacak raporların TBMM'ye sunulması öngörülmektedir. Bu bölümde, milletvekillerinden oluşacak yeni bir izleme komisyonu kurulması önerisi bulunmamaktadır. Rapordaki ifade açıktır: 'Yürütme tarafından bu konuda hazırlanacak raporların TBMM'ye sunulması gerekli görülmektedir.' 6.1'inci bölümde ise tespit ve teyidin nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir ölçütlerle, şeffaf biçimde yürütülmesi istenmektedir. Sonradan kabul edilen 7595 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrasında Meclis bünyesinde İzleme Komisyonu kurulması düzenlenmiştir. Raporun önerileri ile sonradan kanunlaştırılan hükümleri birbirine karıştırmadan konuşmak gerekir.

Çerçeve yasaya verdiğimiz destek, silahların susması için üstlendiğimiz sorumluluğun gereğiydi. Bu destek, yasanın uygulanışına ilişkin eleştiri ve denetim hakkımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Yeni kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin kararımız da bu siyasi sorumluluk içinde değerlendirilmelidir. Aynı raporun yedinci bölümünde AYM ve AİHM kararlarına uyulması, ifade ve basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, infazda adalet, siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin korunması ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinin seçim yapması yönünde öneriler de bulunmaktadır. İktidar temsilcilerinin de kabul ettiği bu öneriler, raporun ayrılmaz parçasıdır. Altıncı bölümü uygularken yedinci bölümü belirsiz bir geleceğe bırakamazsınız. Biz imzamızın sorumluluğunu taşıyoruz. Aynı sorumluluğu, rapora imza atan herkesten bekliyoruz."