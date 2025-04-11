Murat Emir: "iletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine Yapılan Atamalarda Ortak Bir Tek Özellik Var, O da Trol Olmaları"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü görevlendirmeleri atamalarının liyakatsiz olduğunu belirterek, "Bu kişiler bırakın iletişim müdürü olmayı, iletişime ilişkin hiçbir eğitimleri yok. İktidarın susturulmasını istediklerini susturacakları, iktidarın borazanı olacakları konuşturacakları apaçık ortada olan trollük yapan ama iletişimle ilgili herhangi bir eğitimi, deneyimi olmayan kişiler" açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü görevlendirmelerine tepki gösterdi. Emir, yapıtğı açıklamada, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılan atamalarda ortak bir tek özellik var o da trol olmaları. Asla bir liyakatleri söz konusu değil. İletişimle ilgili bir deneyimleri veya bir eğitimleri söz konusu değil. Ama trollükte adeta birbirleri ile yarışır durumdalar. Mesela İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne atanan Murat Efe Erbaş, lisans eğitimini özel eğitim ana bilim dalı ve psikoloji üzerine yapmış, anaokullarında çalışmış ama İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'ne getirilmiş. Sosyal medya paylaşımlarında da kendisinin bir trol olduğunu görüyoruz. Özellikle milli mücadele ile ilgili tweetleri son derece çarpıcı. Cumhuriyetle ve İstiklal Savaşı ile sorunu olduğu apaçık ortada. Antalya Bölge Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Uzun daha önce aracını bir okulun oyun parkı alanına park etmek istemiş, okul müdürü ile tartışmış ve bu okul müdürünü görevinden uzaklaştırmış. Aynı şekilde Konya Bölge Müdürü olarak atanan Oğuz Tunç da dana önce öğretmen olarak çalışmış, iletişimle ilgili herhangi bir eğitimi söz konusu değil. Ama o da tam bir trol. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun tweet atmasından rahatsız olmuş. Tweet atmasının önlenmesi gerektiğini söylüyor. Yine Halk Tv'nin kapatılmasına yönelik tweetleri var. Bu kişiler bırakın iletişim müdürü olmayı, iletişime ilişkin hiçbir eğitimleri yok. İktidarın susturulmasını istediklerini susturacakları, iktidarın borazanı olacakları konuşturacakları apaçık ortada olan trollük yapan ama iletişimle ilgili herhangi bir eğitimi, deneyimi olmayan kişiler."