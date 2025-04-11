Murat Emir: "iletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine Yapılan Atamalarda Ortak Bir Tek Özellik Var, O da Trol Olmaları" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Emir: "iletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine Yapılan Atamalarda Ortak Bir Tek Özellik Var, O da Trol Olmaları"

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü görevlendirmeleri atamalarının liyakatsiz olduğunu belirterek, "Bu kişiler bırakın iletişim müdürü olmayı, iletişime ilişkin hiçbir eğitimleri yok. İktidarın susturulmasını istediklerini susturacakları, iktidarın borazanı olacakları konuşturacakları apaçık ortada olan trollük yapan ama iletişimle ilgili herhangi bir eğitimi, deneyimi olmayan kişiler" açıklamasında bulundu.

11.04.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü görevlendirmeleri atamalarının liyakatsiz olduğunu belirterek, "Bu kişiler bırakın iletişim müdürü olmayı, iletişime ilişkin hiçbir eğitimleri yok. İktidarın susturulmasını istediklerini susturacakları, iktidarın borazanı olacakları konuşturacakları apaçık ortada olan trollük yapan ama iletişimle ilgili herhangi bir eğitimi, deneyimi olmayan kişiler" açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü görevlendirmelerine tepki gösterdi. Emir, yapıtğı açıklamada, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılan atamalarda ortak bir tek özellik var o da trol olmaları. Asla bir liyakatleri söz konusu değil. İletişimle ilgili bir deneyimleri veya bir eğitimleri söz konusu değil. Ama trollükte adeta birbirleri ile yarışır durumdalar. Mesela İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne atanan Murat Efe Erbaş, lisans eğitimini özel eğitim ana bilim dalı ve psikoloji üzerine yapmış, anaokullarında çalışmış ama İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'ne getirilmiş. Sosyal medya paylaşımlarında da kendisinin bir trol olduğunu görüyoruz. Özellikle milli mücadele ile ilgili tweetleri son derece çarpıcı. Cumhuriyetle ve İstiklal Savaşı ile sorunu olduğu apaçık ortada. Antalya Bölge Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Uzun daha önce aracını bir okulun oyun parkı alanına park etmek istemiş, okul müdürü ile tartışmış ve bu okul müdürünü görevinden uzaklaştırmış. Aynı şekilde Konya Bölge Müdürü olarak atanan Oğuz Tunç da dana önce öğretmen olarak çalışmış, iletişimle ilgili herhangi bir eğitimi söz konusu değil. Ama o da tam bir trol. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun tweet atmasından rahatsız olmuş. Tweet atmasının önlenmesi gerektiğini söylüyor. Yine Halk Tv'nin kapatılmasına yönelik tweetleri var. Bu kişiler bırakın iletişim müdürü olmayı, iletişime ilişkin hiçbir eğitimleri yok. İktidarın susturulmasını istediklerini susturacakları, iktidarın borazanı olacakları konuşturacakları apaçık ortada olan trollük yapan ama iletişimle ilgili herhangi bir eğitimi, deneyimi olmayan kişiler."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Murat Emir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Emir: 'iletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine Yapılan Atamalarda Ortak Bir Tek Özellik Var, O da Trol Olmaları' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Dorsey’den Signal’e Bitcoin çağrısı Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı
Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı
Çin, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor
Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Galatasaray’dan Sacha Boey bombası Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı
ABD borsalarında ilginç tablo Beklenen olmadı ABD borsalarında ilginç tablo! Beklenen olmadı
Trump’tan “güzel saçları“ için ilginç karar Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlama sesleri duyuluyor İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlama sesleri duyuluyor
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:54 TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
17:35 Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
17:24 Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
17:20 “Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
17:14 Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 13:08:04. #7.11#
SON DAKİKA: Murat Emir: "iletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine Yapılan Atamalarda Ortak Bir Tek Özellik Var, O da Trol Olmaları" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement