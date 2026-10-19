Murat Emir, SPK Başkanı Sütçü'nün istifasına 'hesap verilene kadar takipçisiyiz' dedi - Son Dakika
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Murat Emir, SPK Başkanı Sütçü'nün istifasına 'hesap verilene kadar takipçisiyiz' dedi

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Murat Emir, SPK Başkanı Sütçü\'nün istifasına \'hesap verilene kadar takipçisiyiz\' dedi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifası ve Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik dilekçesine tepki gösterdi. Emir, 'Görevden alma yok, soruşturma yok! Hesap verilene kadar takipçisiyiz' diyerek hesap sorulmasını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon krizinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa etmesine ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik dilekçesi vermesine ilişkin, "İşin içinden sıyrılma taktikleri hemen devreye giriyor. Görevden alma yok, soruşturma yok! Bu işi böyle kapatamazsınız, hesap verilene kadar takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın vurgunu patlıyor, hesap veren yok! İşin içinden sıyrılma taktikleri hemen devreye giriyor. SPK Başkanı Mahmut Sütçü, 'sağlık sorunları' gerekçesiyle istifa ediyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, emeklilik dilekçesiyle veda ediyor. Görevden alma yok, soruşturma yok! Vurgunu yapanlar serbestçe geziyor, tövbe hesabına para yatıranın dosyası sessiz sedasız kapatılıyor. Esas sorumlular yerinde oturmaya devam ediyor. Bu işi böyle kapatamazsınız, hesap verilene kadar takipçisiyiz!"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Murat Emir, SPK Başkanı Sütçü'nün istifasına 'hesap verilene kadar takipçisiyiz' dedi - Son Dakika
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