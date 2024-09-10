Murat Evgin, Çocuklarla 'Şehit' Türküsünü Söyledi - Son Dakika
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Murat Evgin, Çocuklarla 'Şehit' Türküsünü Söyledi

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Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü sanatçı Murat Evgin, çocuklar tarafından söylenen 'Şehit' türkülüğünü Zile Kalesi'nde onlarla birlikte tekrar seslendirdi. Çocukların sosyal medyada paylaşılan görüntülerine kayıtsız kalmayan Evgin, Tokat'a gelerek çocuklarla buluştu ve onların cesaretlerinden gurur duyduğunu dile getirdi.

10.09.2024 19:01
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Ünlü şarkıcı 'Şehit' türküsünü çocuklarla birlikte seslendirdi

TOKAT - Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerine Türk bayraklarını alarak "Şehit" türküsünü söyleyen çocukları ziyaret eden ünlü sanatçı Murat Evgin, türküyü çocuklarla birlikte yeniden seslendirdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde 4 çocuk 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ellerine aldıkları Türk bayrağı ile Murat Evgin'in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyleyerek sokakları gezmişti. Görüntüleri izleyen şarkıcı Murat Evgin, sosyal medya hesabından çocukların yanına geleceğini söylemişti. Tokat'ın Zile ilçesine gelen Evgin, Ali Haydar Kütük (14), Mert Kütük (12), Poyraz Akay ve Arda Akay'la ile Zile Kalesinde bir araya gelerek 'Şehit' türküsünü yeniden söyledi.

"Bu şarkıyı yayınlayacak kanal bulamamıştık"

Çocuklarla Zile ilçesinde bir araya gelen sanatçı Murat Evgin, "Bu çocukları sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım ve takipçilerim çocukların videosuna beni etiketleyerek paylaşmışlardı. Ben gördüğümde zaten izlenme 1 milyona ulaşmıştı. Çok güzel yorumlar vardı. Büyüklerin yapamadığını çocuklar yaptı. Büyük cesaretiniz var. Gurur duyuyoruz sizlerle demişlerdi. Benim bestelemekten çok büyük ve gurur duyduğum bir şarkıydı. Eğlence sektöründe kendine çok fazla yer bulan bir şarkı değildi. Daha çok sosyal medyada bu şarkı patlamıştı. Biz bu şarkıyı yaptığımızda inanın yayınlayacak müzik kanalı ve çalacak radyo bulamamıştık. Zaman içerisinde bu şarkı benim en çok sevilen şarkılarımdan birisi oldu. Çocukların bunu sahiplenip ve söylemesi o kadar coşkulu, o kadar samimi bir şekilde ellerinde bayraklarla söylemeleri beni çok gururlandırdı. Sanıyorum ki herkeste de aynı duyguları uyandırdı. Ben de sosyal medyadan paylaşım yaparak hemen ulaşmak istedim. Videoyu çekenden komşularına kadar herkes bana ulaştı. İşlerimi ayarlayıp Tokat Zile'ye geldim. Bugün onlarla gezip birlikte yemek yedik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Murat Evgin, Çocuklarla 'Şehit' Türküsünü Söyledi - Son Dakika


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