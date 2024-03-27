Murat Kurum: İstanbulluların mal beyanını niye saklıyorsunuz?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Devlete, millete mal beyanını açıkladılar, bir süre sonra mal beyanında 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Sen mal beyanında 1,5 milyar liralık malı İstanbullu hemşerilerimizden niye saklarsın, niye açıklamazsın? Biz afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar kendi konforları için burada villa inşaatlarını yürütüyorlarmış." dedi.
Kurum, Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahada olduklarını söyledi.
Ümraniye'deki heyecanın birilerini rahatsız ettiğini belirten Kurum, "Birileri telaşlı, şimdi rezervasyon yapıyorlar, hangi tatil beldesine gitsek diye. Şimdiden ayıracaklar ucuz oralar diye. Uzun bir süre onları inşallah 31 Mart'ta çok sevdikleri tatile göndereceğiz." diye konuştu.
Kurum, bugün İstanbul'un iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu vurgulayarak, "Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul'umuz liyakatsizliğin, beceriksizliğin kurbanı oldu. İstanbul unutuldu, bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dediler, ulaşımı tam bir çileye dönüştürdüler." ifadelerini kullandı.
Mevcut İBB yönetiminin milletin kaynaklarını CHP'yi dizayn etmek için çarçur ettiğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:
"İstanbul'un kaynakları yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar. Hala aldatmaya devam ediyorlar. Utanma, arlanma yok. Algı siyaseti tutturmuşlar, oradan gidecekler. Arkadaş o sahne, film bitti, sen yeni bir film yaz, yeni bir senaryo yaz, senin masken düştü. 2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vadettiler, dediler ki, 'Her şey çok güzel olacak'. Şu İstanbul'da, şu Ümraniye'de güzel bir şey var mı? Oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler makamlarına oturur oturmaz hepsini unuttular."
"Sandık milletin mahkemesidir"
Kurum, kendilerinin deprem bölgesinde afetzedelere sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, CHP'nin ise balya balya paralardan kuleler yaptığını vurguladı.
"Devlete, millete mal beyanını açıkladılar, bir süre sonra mal beyanında 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı" diyen Kurum, "Sen mal beyanında 1,5 milyar liralık malı İstanbullu hemşerilerimizden niye saklarsın, niye açıklamazsın? Biz afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar kendi konforları için burada villa inşaatlarını yürütüyorlarmış. Anlaşılan öyle... Ama siz hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde harcayacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a, Ümraniye'ye harcayacağız." şeklinde konuştu.
İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul'un gücü her şeye yeter. Ama sen bu gücü İstanbul için kullanırsan, harcarsan, emek verirsen. Ama sen bu gücü rant olarak görüp, orada kapalı kapılar arkasında burayı herkese peşkeş çekmeye kalkarsan olmaz, İstanbul o zaman üzülür. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını inşallah 3 gün sonra soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek."
Mitinge, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Seyfi Sönmez, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum: İstanbulluların mal beyanını niye saklıyorsunuz? - Son Dakika
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