Murat Kurum: İstanbulluların mal beyanını niye saklıyorsunuz? - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Kurum: İstanbulluların mal beyanını niye saklıyorsunuz?

Murat Kurum: İstanbulluların mal beyanını niye saklıyorsunuz?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahada olduklarını söyledi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin milletin kaynaklarını CHP'yi dizayn etmek için çarçur ettiğini dile getirerek, İstanbulluların mal beyanını açıklamalarını istedi.

27.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Devlete, millete mal beyanını açıkladılar, bir süre sonra mal beyanında 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Sen mal beyanında 1,5 milyar liralık malı İstanbullu hemşerilerimizden niye saklarsın, niye açıklamazsın? Biz afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar kendi konforları için burada villa inşaatlarını yürütüyorlarmış." dedi.

Kurum, Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahada olduklarını söyledi.

Ümraniye'deki heyecanın birilerini rahatsız ettiğini belirten Kurum, "Birileri telaşlı, şimdi rezervasyon yapıyorlar, hangi tatil beldesine gitsek diye. Şimdiden ayıracaklar ucuz oralar diye. Uzun bir süre onları inşallah 31 Mart'ta çok sevdikleri tatile göndereceğiz." diye konuştu.

Kurum, bugün İstanbul'un iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu vurgulayarak, "Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul'umuz liyakatsizliğin, beceriksizliğin kurbanı oldu. İstanbul unutuldu, bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dediler, ulaşımı tam bir çileye dönüştürdüler." ifadelerini kullandı.

Mevcut İBB yönetiminin milletin kaynaklarını CHP'yi dizayn etmek için çarçur ettiğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'un kaynakları yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar. Hala aldatmaya devam ediyorlar. Utanma, arlanma yok. Algı siyaseti tutturmuşlar, oradan gidecekler. Arkadaş o sahne, film bitti, sen yeni bir film yaz, yeni bir senaryo yaz, senin masken düştü. 2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vadettiler, dediler ki, 'Her şey çok güzel olacak'. Şu İstanbul'da, şu Ümraniye'de güzel bir şey var mı? Oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler makamlarına oturur oturmaz hepsini unuttular."

"Sandık milletin mahkemesidir"

Kurum, kendilerinin deprem bölgesinde afetzedelere sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, CHP'nin ise balya balya paralardan kuleler yaptığını vurguladı.

"Devlete, millete mal beyanını açıkladılar, bir süre sonra mal beyanında 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı" diyen Kurum, "Sen mal beyanında 1,5 milyar liralık malı İstanbullu hemşerilerimizden niye saklarsın, niye açıklamazsın? Biz afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar kendi konforları için burada villa inşaatlarını yürütüyorlarmış. Anlaşılan öyle... Ama siz hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde harcayacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a, Ümraniye'ye harcayacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'un gücü her şeye yeter. Ama sen bu gücü İstanbul için kullanırsan, harcarsan, emek verirsen. Ama sen bu gücü rant olarak görüp, orada kapalı kapılar arkasında burayı herkese peşkeş çekmeye kalkarsan olmaz, İstanbul o zaman üzülür. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını inşallah 3 gün sonra soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek."

Mitinge, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Seyfi Sönmez, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Ümraniye, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum: İstanbulluların mal beyanını niye saklıyorsunuz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı
    19:57 Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atık alanında oynadığı öncü rol ve çabaları, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliğinde damga vurdu. Etkinlikte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis gibi önemli isimler de sıfır atık konusunda bilinçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

  • Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı
    19:57 Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.

  • Kız meselesi kavgasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
    19:55 Kız meselesi kavgasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Genç öğrencinin cenazesine okul arkadaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı.

  • Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5 yıllık dönemi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi
    19:53 Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5 yıllık dönemi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi

    Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 5 yıllık dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yüce, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve şeffaflıkla hizmet ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yaptıkları projelerle şehir ve millet için omuz omuza verdikleri emeğin ortada olduğunu ifade eden Yüce, birçok önemli projenin detaylarını paylaştı.

  • Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor
    19:50 Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.

  • Fatih Erbakan: '516 bin 800 üyeye ulaştık'
    19:45 Fatih Erbakan: '516 bin 800 üyeye ulaştık'

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da partisinin üye sayısının 516 bin 800'e ulaştığını açıkladı. Erbakan, Adana'da yapılan bir iftar programında konuşma yaptı ve seçimlerde başarıya ulaşacaklarını belirtti.

  • İmamoğlu'ndan İktidar Kanadına:
    19:44 İmamoğlu'ndan İktidar Kanadına: "Sandıktan Sağlam Bir Ses Çıkarsa Bunlar Kendilerine Gelir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa halk buluşmasında konuştu. Aralarında, ’17 bakan geldi de İstanbul'a senin gibi bakan gelmedi’ dövizinin de bulunduğu yazıları tek tek okuyan İmamoğlu, siyasete atıldığı günden beri, güzel dil kullanma prensibinden vazgeçmediğinin altını çizdi.  İmamoğlu, “Seçim gelince, bunların bir anda huyları değişiyor. Bunlar, ricada bulunmaya başlıyorlar. Hemen yumuşuyorlar seçimden seçime. Ama seçim bitti mi ne biliyorlarsa, onu yapıyorlar. Geçen sene genel seçimde ne dediler? Dediler ki, ‘Biz artık mülakat sistemini kaldıracağız.’ Kalktı mı? Kaldırmazlar. Ama seçim geçti mi, millete efelik yaparlar. Bunlar neden anlarlar biliyor musunuz? Bu anlayışa, bu sandıkta sağlam bir ders verirseniz, Gaziosmanpaşa'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa, İstanbul'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa, bunlar kendine gelir” dedi.


18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 20:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Kurum: İstanbulluların mal beyanını niye saklıyorsunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement