Murat Ongun'un İkinci Hesabına da Erişim Engeli

(ANKARA)- İBB davası kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı Murat Ongun'un erişim engeli getirilmesi nedeniyle açtığı yeni X hesabına da erişim engeli getirildi.

Ongun, ikinci X hesabına da erişim engeli getirildiğini yeni açtığı "MrtOngun_resmi" hesabı üzerinden duyurdu. Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci hesabım da kapatıldı. Yola bu hesap ile devam edeceğiz. Güçlü desteğiniz ve dayanışmanız ile bu hesap da büyüyecek, gerçekler daha çok insana ulaşacak."