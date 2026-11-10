Murat Saraçoğlu, At Üstünde'nin fikrinin 2015'te Gaziantep'te doğduğunu söyledi - Son Dakika
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Murat Saraçoğlu, At Üstünde'nin fikrinin 2015'te Gaziantep'te doğduğunu söyledi

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Murat Saraçoğlu'nun yönetip yazdığı At Üstünde, 14. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Atlas 1948 Sineması'nda gösterildi. Saraçoğlu, filmin fikrinin 2015'te Gaziantep'te çekim sırasında ortaya çıktığını ve yaklaşık 11 yıl sonra Kapadokya'da çekildiğini söyledi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği "At Üstünde" filmi, "14. Boğaziçi Film Festivali"nde sinemaseverlerle buluştu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamındaki gösterim, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti.

Film gösterimi sonrasında Saraçoğlu, festivalde Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda yarışan filmin fikrinin ilk olarak 2015'te Gaziantep'te bir dizi çekim sürecindeyken ortaya çıktığını söyledi.

Saraçoğlu, o süreçten yaklaşık 11 yıl sonra filmi Kapadokya'da çektiklerini belirterek, "O dönemler oğlumu pek göremiyordum, onu özlerken kurguladığım bir hikaye bu. Hayatınızda pek çok şey yaşıyorsunuz ve bazı acıları böyle stilize ederek de anlatabiliyorsunuz." dedi.

Atlarla özel bir bağı olduğunu belirten Saraçoğlu, atların, yaşadıkları coğrafyanın kadim ve büyük hikayesinin temel sembollerinden biri olduğuna işaret ederek, filmi geçmişte kalan ve artık sahip olunmayan güzelliklere bir gönderme olarak değerlendirdi.

Saraçoğlu, filmin çocukluğundan semboller taşıdığını da aktararak, şunları anlattı:

"Çocukluk hatıralarımda yer eden semboller ve ortamlar bu hikayenin oluşmasında etkili oldu. Ayetel Kürsi'yi annemden öğrendim, yazlarımı köyde geçirdim. Bu nedenle manevi dünyayı doğal yaşamın içinde, bir film aracılığıyla anlatmaya, insanların, inanç perspektifinden bakıldığında kulların gündelik hayatlarındaki olumlu ve olumsuz yönleri, çatışmalarıyla birlikte aktarmaya çalıştım."

Yapımcılığını Murat Saraçoğlu ve Ahmet Yurtkul'un gerçekleştirdiği filmde, Bülent Polat, Dora Özdoğan, Musab Yılmaz, Alp Özgür Yaşin, İbrahim Halil Temizoğlu ve Şahin Vural yer aldı.

Mehmet Ali ve oğlu Yakup'un kırsalda yürürken karşılaştıkları olaylar üzerinden aile bağlarını ve insan ilişkilerini temel alan film, Rusya'da düzenlenen 24. Uluslararası Sinema ve Tiyatro Festivali Amur Sonbaharı'nda dünya prömiyerini yaptı ve başrol oyuncusu Bülent Polat, filmdeki performansıyla burada "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Kaynak: AA
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