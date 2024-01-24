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Murat Şeker'in yönettiği 'Aşk Mevsimi' filminin galası yapıldı - Son Dakika
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Murat Şeker'in yönettiği 'Aşk Mevsimi' filminin galası yapıldı

Murat Şeker'in yönettiği 'Aşk Mevsimi' filminin galası TİM Maslak Show Center'da gerçekleştirildi. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in kaleme aldığı filmde Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu başrolleri paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor. Film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Murat Şeker\'in yönettiği \'Aşk Mevsimi\' filminin galası yapıldı
24.01.2024 - 22:39,
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Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği "Aşk Mevsimi" filminin galası TİM Maslak Show Center'da gerçekleştirildi.

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in kaleme aldığı, Sugarworkz yapımı filmde başrolleri Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetmen Şeker, Bozcaada'da başlayıp İstanbul'da devam eden bir aşk hikayesini anlattıklarını, filmin çekimlerini yazın yaptıklarını söyledi.

Şeker, sinemaseverlerin Ali Yaman ve Şirin'in aşk hikayesini beğeneceklerini umduğunu belirterek, "İki tane pırıl pırıl genç oyuncumuz var. Onun yanı sıra Duygu Sarışın, Fırat Tanış, Lila Gürmen, Ertuğrul Postoğlu, Mert Asutay gibi oyuncularla güzel bir film yaptık. Vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Filmin oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, canlandırdığı karakterin ressam olduğunun bilgisini vererek, "Çok keyifli bir iş, çok tatlı bir aşk hikayesi çektik. Umarım sizler de beğenirsiniz." diye konuştu.

"Sinema ve tiyatro salonlarını doldurmanın tam zamanı"

Cem Yiğit Üzümoğlu da çok iyi bir ekiple çok güzel bir iş çıkardıklarını ifade ederek, herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir film yaptıklarını dile getirdi.

Oyuncu Fırat Tanış ise çekimlerin zor ve yorucu geçtiğine dikkati çekerek, "Bir pandemi atlattık. Herkes yavaş yavaş evlerinden dışarı çıkmaya başladı. Sinema da yavaş yavaş renklenmeye başladı. Dışarı çıkmanın sinema ve tiyatro salonlarını doldurmanın tam zamanı. O yüzden de kaçırılmayacak bir film olduğunu düşünüyorum. Havalar soğuk ama sinema salonları sıcaktır." ifadelerini kullandı.

Dilan Çiçek Deniz'in "Şirin" isimli idealist bir ressamı canlandırdığı, Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini konu alan film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Murat Şeker'in yönettiği 'Aşk Mevsimi' filminin galası yapıldı - Son Dakika
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